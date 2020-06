I due laterali sono letteralmente esplosi nel 3-5-2 di Gasperini e ora fanno gola ai grandi club d'Europa: il mancino tedesco piace a Conte ma ha mercato anche in Germania, sul belga si sono posati gli occhi di Paris Saint-Germain, Tottenham e Leicester.

Nel 3-5-2 di Gasperini gli esterni ricoprono un ruolo fondamentale e nell'Atalanta di queste ultime stagioni quasi tutti i giocatori impiegati hanno innalzato il proprio rendimento in modo incredibile, di conseguenza il valore sul mercato. Gli ultimi "gioielli" che il tecnico ha forgiato sono Robin Gosens e Timothy Castagne, giocatori arrivati a prezzo di saldo e quasi come scommesse, esterni che adesso fanno gola alle grandi squadre d'Europa (non che l'Atalanta non lo sia...).

Il tedesco Gosens, classe 1994, piace molto all'Inter che, dopo aver piazzato il colpo Hakimi per la fascia destra, cerca un profilo per la corsia opposta. Marotta e Ausilio seguono anche i nomi di Emerson Palmieri, su cui c'è pure la Juventus, di Kostic dell'Eintracht e di Marco Alonso del Chelsea, ma Gosens ha dimostrato di essere pronto per il grande salto, in questa stagione ha già fatto 9 gol e con l'Atalanta si potrebbe studiare una formula con l'inserimento del giovane Sebastiano Esposito per abbassare la richiesta di 25-30 milioni di euro.

Stagione Presenze Gol Assist Prezzo di acquisto Valore di mercato 2019-20 32 9 (8 in Serie A) 6 900 mila (luglio 2017 dall'Heracles) 20 milioni

* = cifre Transfermarkt

Anche Castagne potrebbe lasciare Bergamo in estate. Il belga classe 1995, arrivato dal Genk nell'estate 2017, ha estimatori in tutta Europa: secondo quanto riportato dal portale francese Le10Sport il laterale piace al Paris Saint-Germain, che ha perso il belga Meunier, e al Tottenham di Mourinho, ma anche al Leicester, al momento in seconda fila. Castagne, che può giocare all'occorrenza anche a sinistra, ha detto chiaramente di poter lasciare Bergamo: "Siamo onesti, società del calibro di PSG e Tottenham non si possono rifiutare. Questo apprezzamento è la prova che il duro lavoro alla fine ripaga sempre. Voglio trasformare un semplice interesse in qualcosa di più".

Stagione Presenze Gol Assist Prezzo di acquisto Valore di mercato 2019-20 21 2 2 6,5 milioni (luglio 2017 dal Gek) 16 milioni

* = cifre Transfermarkt

