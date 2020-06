Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari in chiaro? Spadafora: "Siamo a buon punto con tutti i media"

Il Ministro per lo Sport è molto soddisfatto dell'accordo raggiunto con tutti i media, da Sky a DAZN fino a Rai e Mediaset. L'accordo, che verrà ufficializzato a breve, prevede la visione in chiaro di due gare tra i recuperi di sabato 20 e domenica 21 (dovrebbero essere Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari), più gli higlights immediati delle altre gare sulle reti Rai e Mediaset.

Durante la puntata di Porta a Porta su Rai 1, il Ministro per lo Sport ha confermato che “un paio” di partite della Serie A verrano trasmesse anche in chiaro. Sarà un'eccezione ha però detto l'amministratore delegato di Sky, Luigi De Siervo, collegata solo ai recuperi della 25a giornata previsti per il prossimo week end.

Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Se avessi avuto solo quella di Sky e non degli altri ci sarebbero problemi. Dobbiamo trovare delle forme che garantiscano un po' tutti, come offrire le immagini e gli highlights in un tempo minore. Nelle prossime 24-48 ore dovremo avere una soluzione. [Vincenzo Spadafora a Porta a Porta]

Serie A in chiaro? Sky: "Pronti a collaborare, ma ce lo deve chiedere la Lega Calcio"

Ci sarà spazio per tutti. Questa cosa, se si fa, la si fa grazie alla consapevolezza di tutti, ovvero Sky, Rai, Mediaset, DAZN, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini. È giusto che tutti possano farlo e nessuno paghi i danni di questa operazione. Quante partite saranno in chiaro? Credo probabilmente un paio

Ma Sky precisa. Questa, durante i recuperi, sarà solo un'eccezione. Anche per rispetto a chi ha pagato un servizio...

Laddove sarà possibile si parlerà di due partite in chiaro, una dovrebbe essere Atalanta-Sassuolo e l'altra di DAZN potrebbe essere Verona-Cagliari. La prima andrà su TV8, la seconda sarà invece visibile sul canale youtube del broadcaster digitale. Ciò presuppone che non vi sia pubblicità, né prima né durante né alla fine, ci sarà una sorta di embargo di un quarto d'ora prima e dopo la partita. [Luigi De Siervo]

È un'eccezione. Stiamo parlando di un diritto pay venduto a cifre importanti, quindi noi dobbiamo distaccarci il meno possibile dalle cose definite. L'altro elemento rilevante sarà che già a fine gara saranno disponibili gli highlights per le emittenti che li hanno acquistati. Embarghi? Stiamo lavorando, domani mi auguro si riesca ad arrivare ad accordo ma considerando che si parla del campionato, con le partite nel weekend, abbiamo qualche ora in più

