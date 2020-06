Serie A in chiaro? Sky: "Pronti a collaborare, ma ce lo deve chiedere la Lega Calcio"

A dirlo è stato proprio Maximo Ibarra, amministratore delegato di Sky, che ha fatto seguito alle parole del Ministro Spadafora. Quella del calcio in chiaro (in questo periodo di pandemia) è una battaglia dell'attuale Ministro per lo Sport, ma Ibarra si aspetta che arrivi una richiesta direttamente dalla Lega Calcio.

Effettivamente, sembrava una missione impossibile, ma l'amministratore delegato di Sky Italia ha confermato che la trasmissione in chiaro di alcune partite di campionato è un tema che si sta discutendo all'interno dell'azienda e non solo. Lo ha confermato Maximo Ibarra durante la conferenza di presentazione del servizio Sky WiFi...

Serie A Spadafora: "Serie A in chiaro? Stiamo per trovare un accordo importante, ci stiamo riuscendo" IERI A 19:08

Noi abbiamo dato la nostra massima disponibilità, ormai lo sapete, basta leggere i quotidiani. Abbiamo incontrato il Ministro dello Sport, Spadafora, e abbiamo parlato di questa possibilità. Ci siamo resi disponibili sia a trasmettere qualche gara in chiaro sia ad altre cose per mitigare la mancanza di calcio direttamente negli stadi

Serve però che arriva una richiesta specifica da parte della Lega Serie A...

Il dettaglio che va superato è relativo ai diritti delle partite in chiaro. Noi non ne siamo titolari e dunque la Lega Calcio dovrà chiederci espressamente di trasmettere le gare per tutti. A fronte di questa richiesta, noi siamo pronti a collaborare

Play Icon WATCH Gravina: "Il calcio italiano ha mostrato coerenza. Quarantena più morbida? Speriamo" 00:01:50

Serie A Il Comitato Tecnico-scientifico boccia (per ora) la quarantena soft: "Serve cambiare la legge" DA 2 ORE