Brescia-Parma: probabili formazioni e statistiche

Sono 19 i precedenti tra Brescia e Parma in Serie A: per i lombardi quattro successi, quattro pareggi e 11 sconfitte.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Sabelli

Indisponibili: Cistana, Bisoli, Skrabb, Ndoj, Balotelli

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Grassi, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. All. D'Aversa

Squalificati: Brugman

Indisponibili: Cornelius, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella

Statistiche Opta

Dopo aver vinto le due gare di Serie A disputate contro il Parma nel 1998, il Brescia ha ottenuto solo due successi in tutte le successive 13 sfide contro i crociati (4N, 7P).

Il Brescia ha vinto le ultime due partite interne di Serie A contro il Parma dopo aver trovato un solo successo in tutte le precedenti sette (2N, 4P).

Dalla ripresa della Serie A, il Brescia ha vinto due delle quattro partite interne di campionato, più dei successi interni ottenuti in tutto il resto della stagione (uno).

Il Parma ha perso le ultime tre trasferte di campionato e non trova più sconfitte esterne consecutive nella competizione dal febbraio 2015 (serie di otto).

Il Brescia arriva a questa giornata di campionato sapendo che l’anno prossimo giocherà in B: nove delle sue 13 retrocessioni del Brescia nella serie cadetta sono arrivate da squadra neopromossa.

Oltre ad essere la squadra che ha subito più gol su palla inattiva (25), il Brescia è la formazione che in questa Serie A ha incassato più reti su sviluppi di cross dalle fasce (inclusi corner), 18.

Alfredo Donnarumma ha messo lo zampino nelle ultime tre reti interne del Brescia in Serie A, solo un gol in casa in meno di quelli a cui aveva preso parte in tutto il resto del campionato.

L’attaccante del Parma Andreas Cornelius ha preso parte a otto gol in trasferta nel 2020 in Serie A – nessun giocatore ha fatto meglio.

Cinque delle sette reti di Gervinho in questo campionato sono arrivate in trasferta; tuttavia, l’attaccante del Parma non segna in gare esterne dallo scorso febbraio, contro il Sassuolo.

