Brescia-Verona: probabili formazioni e statistiche

Il Brescia è imbattuto in casa contro il Verona in Serie A grazie a una vittoria e tre pareggi: tutti i successi gialloblu sono infatti arrivati in Veneto.

Probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zrmhal; Torregrossa, A. Donnarumma. All. Lopez

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana, Ndoj

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Verre, Zaccagni; Stepinski. All. Juric

Squalificati: Pessina

Indisponibili: Danzi, Eysseric, Salcedo

Statistiche Opta

L’unico successo del Brescia in nove sfide contro il Verona in Serie A è arrivato nell’aprile 2001, con Carlo Mazzone alla guida della squadra lombarda; completano il bilancio quattro pareggi e altrettante sconfitte.

Il Verona ha vinto tutte e tre le sfide di questo campionato contro neopromosse: l’ultima squadra proveniente dalla Serie B ad aver vinto tutte le gare stagionali contro le altre neopromosse è stata lo stesso Verona, nel 2013/14.

Il Brescia ha vinto appena una delle prime 14 gare casalinghe di questo campionato (4N, 9P), 3-0 contro il Lecce a dicembre. L’ultima squadra ad essersi salvata a fine stagione con un successo interno allo stesso punto del torneo è stata proprio il Verona, nel 1972/73.

Il Verona ha pareggiato cinque delle ultime sei trasferte di campionato (1P): nel 2020 nessuna squadra ha terminato in pareggio così tanti incontri esterni nella competizione.

Il Brescia ha segnato il 73% dei gol casalinghi di questo campionato nel corso dei primi tempi (11/15), inclusi tutti gli ultimi tre.

Il Brescia è la squadra che ha perso più punti in casa una volta sopra nel punteggio in questa Serie A: 18, di cui sette nelle ultime tre partite.

Il Verona ha segnato ben 11 gol con giocatori subentrati in questo campionato, incluse le due reti più recenti contro il Parma nell'ultimo match (gol di Zaccagni e Pessina).

Le ultime otto reti del Brescia in casa in questo campionato sono state realizzate da sette marcatori differenti, solo Ernesto Torregrossa è andato a segno due volte.

Escludendo le autoreti, Marko Lazovic ha preso parte a cinque delle ultime otto reti in trasferta del Verona in Serie A, con una rete e quattro assist.

