Il Cagliari ha confermato la positività di tre giocatori al Covid, al momento del rientro per il ritiro pre campionato. Oltre ai tre, è stata predisposta anche la quarantena per altri due giocatori della prima squadra. Gli altri elementi della rosa, tutti negativi, cominceranno la preparazione, ma senza andare in ritiro. Si resterà al centro sportivo di Assemini.

Dopo le notizie del primo pomeriggio, è arrivata anche l'ufficialità del Cagliari. Da protocollo, i giocatori - arrivati per il ritiro di preparazione per la nuova stagione - si sono sottoposti al tampone per verificare la presenza del coronavirus e sono state accertate le positività di tre elementi: Ceppitelli, Cerri e Bradaric.

I tre giocatori sono stati subito messi in isolamento domiciliare, oltre ad essere stata predisposta la quarantena attiva anche per altri due giocatori della prima squadra che hanno avuto contatti con i tre positivi.

Così facendo, il Cagliari è costretto a rinviare - quantomeno - il ritiro previsto ad Aritzo (in provincia di Nuoro) per il 20 agosto. La squadra agli ordini di Eusebio Di Francesco, che ha sostituito Walter Zenga nelle scorse settimane, comincerà comunque la preparazione fisica presso il centro sportivo di Assemini.

