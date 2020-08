Presentato il nuovo tecnico rossoblù che avrà un incarico da "manager" inglese, con quasi totale libertà di scelta e di azioni sul mercato: "In tanti hanno scritto che sono stato esonerato da Ferrero: io mi sono dimesso dopo tre mesi in cui non ho fatto bene. Voglio riportare entusiasmo a Cagliari"

A Cagliari è il Di Francesco Day. Dopo l'arrivo in mattinata all'aeroporto di Elmas, nella cornice di Teatro Doglio il nuovo allenatore rossoblù è stato presentato alla stampa insieme al presidente Tommaso Giulini e al nuovo direttore sportivo Pierluigi Carta.

Mi ha convinto il grande desiderio del presidente, mi voleva a tutti i costi. Ho grande voglia di ripartire dopo tre mesi difficili alla Sampdoria, dove ho accettato frettolosamente e senza troppa convinzione. In tanti hanno scritto che sono stato esonerato, ma io mi sono dimesso dopo tre mesi in cui non ho fatto bene. A differenza di allora, sono straconvinto: ripartiremo dal 4-3-3, anche se non sono integralista. Voglio riportare entusiasmo in questa piazza. Sono convinto che miglioreremo sotto ogni punto di vista.

Di Francesco raccoglie il testimone lasciato domenica scorsa da Walter Zenga, dopo la decisione del presidente Giulini di puntare sull'ex Sassuolo, Roma e Samp e non confermare l'Uomo Ragno. Tanto l'affetto e l'entusiasmo dei tifosi che sono andati a prendere il tecnico abruzzese all'aeroporto. ("Eusebio portaci in Europa!"). Di Francesco si è legato al club rossoblù fino al 30 giugno del 2022. Per lui è in programma un incarico da "manager" inglese, con quasi totale libertà di scelta e di azioni sul mercato. Le sue prime parole in questa veste, soprattutto sul giocatore più importante del Cagliari 2019/20, Radja Nainggolan, tornato all'Inter alla fine del suo prestito in Sardegna.

Radja lo conosco benissimo, ma non è un giocatore del Cagliari in questo momento. Col presidente ne abbiamo già parlato. Non dipenderà tanto da noi ma dalle scelte che farà l’Inter, credo che il ragazzo abbia dimostrato attaccamento a questi colori e a questa società. Dipende tanto dalle dinamiche di mercato dell’Inter. È un giocatore forte, l’ho allenato. Voglio sottolineare ancora una volta che, da parte del presidente, c’è disponibilità ad assecondare le mie scelte.

