Segui in tempo reale tutte le notizie di calciomercato delle squadre italiane e straniere: approfondimenti, video e sondaggi sulle notizie di mercato.

Straordinaria operazione di mercato per il Benevento, neopromosso in A. La notizia era nell'aria da tempo ed ora è arrivata l'ufficialità: l'esperto centrale difensivo polacco ex Torino Kamil Glik è un nuovo giocatore del club sannita di mister Filippo Inzaghi. Lo sarà fino al 2023. Ecco il comunicato ufficiale: "Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo con la società AS Monaco per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Kamil Jacek Glik. Il difensore polacco ha sottoscritto un contratto con il sodalizio giallorosso fino al 30 giugno 2023".

Calcio Serie B, Monza: ufficiale l'arrivo di bomber Maric, capocannoniere in Croazia DA 3 ORE

Play Icon WATCH Benevento in Serie A: grande festa in città, il pullman della squadra sfila tra i tifosi 00:01:00

Calcio Hellas Verona, ufficiale: il direttore sportivo Tony D'Amico rinnova fino al 2023 DA 4 ORE