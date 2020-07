L'ad dell'Inter boccia il rumor di mercato che vede i nerazzurri accostati a Messi, ma per tanti fattori. Non c'è da dimenticarsi il tema del Fair Play finanziario. Marotta poi non conferma trattative per Tonali e spera di smuovere qualcosa sul fronte Alexis Sanchez, anche se il cileno ha un contratto importante con il Manchester United.

Nell'immediato prepartita di Inter-Napoli, si è parlato ovviamente del rumor Messi con Marotta. L'amministratore delegato dei nerazzurri ha però smentito tutto, definendo utopistica questo tipo di operazione. Ma non solo per l'Inter, ma per tutto il calcio italiano...

Ha pensato lei di proiettare l'immagine di Messi sul Duomo?

Ovviamente no. Mi ricorda un caso del passato in cui c'era un'altra situazione del genere. Parliamo di un'icona, di un desiderio che tutti hanno. Ma rimane certamente un gioco. Non dimentichiamo che c'è un Fair Play Finanziario da rispettare. Quest'anno è atipico, legato al Covid e c'è una certa elasticità valutativa. Ma poi si tornerà a delle regole strette. Una società italiana in questo momento difficilmente non può fare un'operazione del genere

Ma con Ronaldo alla Juventus, perché non c'è la possibilità di vedere Ronaldo all'Inter?

Se fosse possibile... Il nostro calcio ha bisogno di un rilancio, anche dal punto di vista del ranking. Oggi il dibattito all'interno del nostro movimento è sulla vendita dei diritti televisivi e su tante altre cose, ma credo che bisogna portare nella discussione lo spettacolo, l'essenza. I campioni fanno lievitare il valore del brand calcio italiano. Se riuscissimo a pensare al nostro campionato non come un campionato di transizione, ma come un punto d'arrivo sarebbe importante, ma purtroppo non è così. Nessuna squadra italiana è capace di fare un'operazione del genere, se non subentrano azionisti e quindi i padroni veri e propri. Bisogna lavorare per recuperare le posizioni e ambire a ricollocarci dove eravamo 20 anni fa. I campioni, come una volta, devono venire a giocare in Italia e non scappare dall'Italia

Cosa accadrà a Alexis Sanchez?

Non è facile, ha un contratto con lo United per altri due anni. Un contratto pesante, c'è da valutare questo tipo d'operazione. Dispiace molto perché Sanchez è un ottimo ragazzo, saremmo felici di averlo con noi oggi, domani e dopodomani

Leo Messi contrastato da Alexis Sanchez in Barcellona-Inter, Champions League 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Tonali sarà dell'Inter?

Io e Cellino abbiamo un buon rapporto, ma non ci siamo mai fermati a parlare di questo ragazzo, che merita particolare attenzione perché è un talento, un potenziale campione, un potenziale top player. Ci sta che i grandi club possano interessarsi a lui. L'interessamento da parte nostra c'è stato e c'è ancora, ma da qui a cominciare una trattativa ce ne passa

È possibile un colpo importante da parte di Suning?

Da quando Suning è diventato azionista di maggioranza ha iniettato tantissimi milioni nelle casse della società. Oggi gli investimenti fatti vertono a dar continuità. E questa continuità arriva con una programmazione, un modello vincente. Ci sono delle linee guide che gli azionisti ci stanno dando. È un fatto straordinario pensare che l'Inter possa arrivare a Messi, è una situazione utopistica

