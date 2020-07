Scelta insolita quella di PPTV, emittente cinese di proprietà Suning, per presentare il match Inter-Napoli. L'ombra di Leo Messi appare proiettata sul Duomo. Indizio di mercato o crudele provocazione?

Messi all’Inter, un miraggio che continua a coccolare i sogni dei tifosi nerazzurri. Questa volta una suggestione arriva dall’estremo oriente, più precisamente dalla Cina. Il canale PPTV, di proprietà Suning, ha pubblicato una locandina inconsueta per presentare il match contro il Napoli previsto martedì sera alle 21:45. La grafica in questione raffigura una silhouette proiettata sul Duomo di Milano, un’ombra che lascia pochi dubbi: è quella di Leo Messi, che esulta di spalle puntando le dita al cielo.

Un indizio che ha gonfiato l’ennesima bolla di speculazioni e teorie sorrette da fragili fondamenta. Il contratto del numero 10 blaugrana scadrà nel 2021, e nonostante una corrente ciclica di chiacchiere ricongiunga Messi all’Inter ogni anno, le possibilità di un approdo della Pulce a Milano sono molto ristrette. Inanzitutto il potenziale economico, il calibro politico e la progettualità nerazzurra non sembrerebbero propiziare un trasferimento di tale portata; a ribadirlo è stato proprio Antonio Conte. In Catalogna invece, si respira la volontà comune (di Bartomeu e del giocatore) di rinnovare il contratto al più presto. Di certo, questa idea di PPTV alimenterà una caccia allucinata dei tifosi per ulteriori tracce nascoste che possano giustificare questi sogni. Solo pochi giorni fa, si era diffusa la notizia dell'arrivo a Milano del padre, rivelatasi falsa. Perché sognare non costa nulla, Messi un po’ di più.

