L'Arsenal propone un rinnovo triennale a Pierre-Emerick Aubameyang a 250mila euro a settimana. Roma: Pedro si opera alla spalla destra e arriverà con un mese di ritardo. Il Sassuolo si assicura il centrale difensivo specialista dei calci piazzati Kaan Ayhan dal Fortuna Düsseldorf. La SPAL pensa a Marino, Liverani verso il rinnovo col Lecce.

Arsenal: proposta di triennale ad Aubameyang

Fortemente inseguito dal Barcellona, l'Arsenal prova a tutelarsi per trattenere all'Emirates Stadium l'attaccante Pierre-Emerick Aubameyang, autore di una doppietta decisiva nella finale di FA Cup vinta 2-1 in rimonta contro il Chelsea. I Gunners hanno proposto al franco-gabonese un rinnovo di contratto di tre anni a 250mila sterline a settimana. Il giocatore sta valutando l'offerta e le sensazione, secondo il Mirror, sarebbero positive.

La nostra opinione: per l'attaccante ex Borussia Dortmund c'è la fila. Oltre a Barcellona, anche Liverpool e Manchester United. L'attaccante è in scadenza al 2021 e, quanto meno, i Gunners vogliono rinnovare per poterlo vendere, se così sarà, a cifre consone al suo talento.

Roma: operazione alla spalla per Pedro e arrivo rimandato di un mese

Arrivo posticipato di un mese dell'attaccante esterno Pedro, preso a parametro zero dalla Roma alla fine del suo contratto col Chelsea. Il giocatore, infatti, dopo la lussazione alla spalla destra rimediata nella finale di FA Cup, ha deciso di operarsi. La ripresa, per l'appunto, è prevista tra 30 giorni.

La nostra opinione: ancora un po' di pazienza per vedere l'ex Barcellona a Roma. L'infortunio patito a Wembley ha preoccupato, per la sua durezza. Giusto risolverlo e guarire con calma prima di affrontare la nuova, importantissima avventura professionale in giallorosso.

Sassuolo: ecco Kaan Ayhan dal Fortuna Düsseldorf

Visite mediche e firma in vista con il Sassuolo per Kaan Ayhan, centrale difensivo turco classe 1994 proveniente dal Fortuna Düsseldorf (neoretrocesso in Zweite Bundesliga). Ayhan - uno specialista dei calci piazzati, con 31 presenze, 2 gol e 3 assist nell'ultima stagione di Bundesliga - si legherà al club neroverde per le prossime 4 stagioni dopo le visite mediche sostenute in mattinata. Per assicurarselo, il Sassuolo ha pagato la clausola rescissoria di 2 milioni di euro.

La nostra opinione: ennesimo acquisto di grande acume manageriale da parte del Sassuolo, che si assicura un giocatore di sicuro impatto positivo in Serie A. Vista la sua abilità dai calci da fermo, i fantallenatori d'Italia preparino le loro strategia in sede di asta.

SPAL: panchina, con ogni probabilità, a Pasquale Marino

Secondo fonti ormai incrociate, dopo il benservito a mister Luigi Di Biagio, la SPAL avrebbe individuato l'allenatore che dovrà provvedere all'immediata risalita in Serie A: si tratta di Pasquale Marino, attuale allenatore dell'Empoli Pasquale Marino. La notizia, però, verrà ufficializzata solo dopo il termine dell'avventura-playoff del club toscano.

La nostra opinione: allenatore di comprovata esperienza ma viene da alcune stagioni deludenti: Frosinone, Brescia, Spezia, Palermo... A Empoli, dopo la trasformazione della squadra con una sontuosa campagna acquisti in sede di calciomercato invernale, i playoff a Empoli sono arrivati per il rotto della cuffia. Importante affidargli la panchina in condizioni di idee chiare, solidità e un'annata intera da programmare. La SPAL sembra potergli garantire tutto ciò.

Lecce verso i rinnovi di Liverani e Mancosu

Nonostante la retrocessione maturata all'ultima giornata contro il Parma, Fabio Liverani dovrebbe restare sulla panchina del Lecce. Positivo l'incontro odierno coi vertici dirigenziali, che si preparano ad alcuni cambi. Uno su tutti, l'arrivo di Pantaleo Corvino e l'addio del ds Mauro Meluso. Vicinissimo al rinnovo anche il centrocampista-goleador Marcoo MAncosu, autore di 14 reti nell'ultima Serie A.

La nostra opinione: scelte ponderate, senza sfaldare un organico compatto e ben organizzato. Se si darà carta bianca al tecnico romano, allora al "Via del Mare" si può veramente pensare a un ritorno subitaneo nel massimo campionato.

