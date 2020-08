E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena allo Stadio Via del Mare di Lecce tra la squadra di Liverani e il Parma di Roberto D'Aversa. Bene i crociati con il 4-2-3-1, ottima gara di Hernani e Caprari, mentre Kulusevski non incide. Nei padroni di casa Lapadula è l'ultimo ad arrendersi. Ma è la difesa giallorosssa che fa acqua da tutte le parti e subisce troppi gol.

=== LECCE ===

GABRIEL 6,5 - Attento, in particolare sulle uscite. Benissimo nella ripresa su Caprari.

Giulio DONATI 6,5 – In costante proiezione offensiva. Sicuramente il migliore della linea difensiva salentina.

Biagio MECCARIELLO 6 - Malino da centrale, spesso si fa saltare da Caprari e compagnia. Bravo però a trovare il gol del pareggio a fine primo tempo. (Dall'88' Ilario MONTERISI S.V).

Fabio LUCIONI 5,5 – Ci mette l'anima, ma è sempre un po' troppo disordinato. Sfortunato nell'autogol, spesso non perfetto nelle chiusure.

Cristian DELL'ORCO 6 - Ha il merito di non far scatenare troppo Kulusevski. Lo ferma in più occasioni. (Dal 69' Bryan VERA 5,5 - Fatica con Siligardi fresco sulla fascia destra).

Marco MANCOSU 4,5 – Il peggiore del Lecce. Tanti passaggi sbagliati, due occasioni clamorose sprecate. Forse sente troppo la partita, ma la prestazione è assolutamente inadeguata. (Dal 60' Žan MAJER 5 - Centrocampo abbastanza avulso, quasi inesistente. Lui entra e non fa praticamente nulla).

Antonin Barak, Lecce-Parma, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

Panagiōtīs TACHTSIDIS 5 – Per oltre un'ora si sente solo Liverani urlare contro di lui. Mai nel vivo del gioco, sempre tatticamente posizionato male. Infruttuoso. (Dal 60' Jacopo PETRICCIONE 5 - Entra ma non si vede mai nel mezzo).

Antonin BARAK 6,5 – Il centrocampista ceco di proprietà dell'Udinese dà ordine alla manovra dei salentini. E' poi utilissimo per i tanti inserimenti offensivi. Anche oggi trova il gol.

Riccardo SAPONARA 6,5 - Molto bene in zona offensiva. Dai suoi piedi partono diverse palle imporanti per Lapadula e compagni.

La delusione di Riccardo Saponara (Lecce) per la retrocessione in Serie B dei salentini, Lecce-Parma, Getty Images Credit Foto Getty Images

Filippo FALCO 5,5 - Qualche buona giocata, ma troppo poco da uno con i suoi piedi. Ha il merito di fare l'assist per il gol del momentaneo pareggio. (Dal 60' Jevhen SHAKHOV 6 - Entra e trova subito il colpo di testa per il gol del 4-3. Poi però tira i remi in barca come tutta la squadra).

Gianluca LAPADULA 7,5 - Anima e cuore di questo Lecce, il primo a metterci la gamba e a sacrificarsi, l'ultimo a mollare. Nella difficoltà totale di questa sera, è lui a richiamare all'ordine i suoi dopo il doppio svantaggio. Nel finale ci crede sino a oltre il 90'. Grande cuore, super partita.

All. Fabio LIVERANI 5,5 - Bene ma non benissimo quest'ultima gara stagionale. Il Genoa passa subito in vantaggio e arriva un po' di scoramento. Poi però si riprende, ma alla fine perde ancora. Bello il fatto che la sua squadra continua sempre a fare il suo gioco, ma questa squadra viene retrocessa semplicemente perché la difesa fa acqua da tutte le parti. Anche oggi ne prende 4, alcuni di una semplicità disarmante.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 – Può poco sui tre gol, sempre ottimo palla al piede.

Matteo DARMIAN 6 – Falco non brilla più di tanto e per lui è una giornata abbastanza tranquilla. Sale quando necessario.

BRUNO ALVES 4 – Chiaramente non in giornata. Peggior prestazione da quando è a Parma. Una quantità di errori incredibili in un solo match. Semplicemente sbaglia ogni cosa che fa. In totale confusione, viene lasciato in panchina nel secondo tempo. (Dal 46' Kastiot DERMAKU 6 - entra e ridà equilibrio e sicurezza in fase difensiva

Riccardo GAGLIOLO 6 – Da centrale e da terzino non commette errori. Preciso sulle chiusure.

Vincent LAURINI 5,5 – Non benissimo sulla fascia, dato che non spinge con tanta veemenza. Si fa saltare con assoluta facilità nel gol del 2-1 di Barak. (Dal 52' Vasco REGINI 6 - Gagliolo torna in fascia e lui centrale. Pochi pericoli dalle sue parti.

Antonino BARILLA' 7 – Dinamico e presente in mezzo al campo. Due assist, di cui uno un po' casuale, l'altro assolutamente splendido. Ha energie da vendere.

Jasmin KURTIC 5,5 – Non benissimo sulla mediana. Fa tanti falli ma non riesce ad essere la diga che vorrebbe D'Aversa.

Hernani esulta dopo il gol del vantaggio del Parma a Lecce, Lecce-Parma, Serie A 2019-2020, Getty Images Credit Foto Getty Images

HERNANI 7 – Uno dei migliori dei crociati, sicuramente nel primo tempo. Dal suo tiro nasce il primo gol, offre l'assist per il raddoppio. Da trequartista non tradisce. (Dal 52' Luca SILIGARDI 6,5 - Carico, pericoloso soprattutto dalla distanza).

Dejan KULUSEVSKI 5,5 – Chiude la sua avventura a Parma con una partita abbastanza anonima. Caprari ed Hernani gli rubano maggiormente la scena. Comunque campionato di immenso livello. (Dal 70' GERVINHO 6,5 - Entra e con poche falcate semina il panico nella difesa avversaria. Stupendo quando parte in progressione).

Gianluca CAPRARI 7 – Un errore clamoroso ad inizio gara che gli toglie almeno mezzo punto. Per il resto super gara di Caprari che, da tre quartista nell'inedito 4-2-3-1 semina il panico in tutto il primo tempo. Nella ripresa continua ad essere estremamente pericoloso in diverse occasioni.

Andreas CORNELIUS 6 – Invisibile nel primo tempo, si sveglia alla prima occasione nella ripresa, mettendo dentro il tiro cross di Barillà. Poi poco altro. Da panchinaro fare 12 gol in stagione è tanta roba. (Dal 61' Roberto INGLESE 6 - Si vede che ha una voglia matta di giocare. Ha poche palle utili, ma riesce comunque a timbrare il cartellino. Gol che in fin dei conti vale il successo).

All. Roberto D'AVERSA 6,5 – Senza strafare il Parma chiude con una vittoria importante per i numeri. Nono posto in classifica, anche se è 11mo per la classifica avulsa. Tanti alti e bassi post lockdown, ma chiudere con 49 punti e +8 rispetto l'anno scorso è tanta roba.

