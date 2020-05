Chiellini-Balotelli, pace dopo la lite. Mario: "Ti voglio bene", Giorgio: "Sbagliando si impara"

Dopo la polemica per l'episodio nell'autobiografia di Giorgio Chiellini, Mario Balotelli e il difensore della Juventus hanno fatto la pace a "Le Iene Show". Il bianconero: "Non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi". Balo: "Mi hai inaspettatamente pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande".

Pace a distanza. Nel giorno in cui, esce in tutte le librerie, l’autobiografia “Io Giorgio”, Giorgio Chiellini e Mario Balotelli si sono chiariti e hanno scelto di sotterrare l’ascia di guerra dopo le polemiche a distanza dei giorni scorsi. Per fare la pace il capitano della Juventus e l’attaccante del Brescia hanno scelto “Le Iene Show”, il popolare programma televisivo in onda su Italia 1 che andrà proprio in onda questa sera.

L’antefatto

Lo screzio fra i due ex compagni di Nazionale, risale a sabato quando nel corso di uno stralcio di autobiografia anticipato dal quotidiano “La Repubblica”, il difensore bianconero parlando di Balotelli aveva sparato ad alzo zero nei confronti dell’ex interista: “Mario è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo, roba da prenderlo a schiaffi”. Un pesante giudizio che aveva portato Balotelli a reagire con una pesante stories su Instagram in cui definiva l’attuale capitano della Juventus, una persona bugiarda e senza coraggio di dire le cose in faccia: “Tu dal 2013 avresti avuto tante occasioni per farlo, comportandoti da vero uomo, ma non l’hai fatto. Chissà cosa dirai un giorno dei compagni di oggi, strano capitano. Se questo vuol dire essere un campione, allora preferisco non esserlo. E alla maglia azzurra non ho mai mancato di rispetto”. La collera fra i due è però durata pochi giorni, poichè a “Le Iene” i due si sono chiariti seppur a distanza, come è normale in questi tempi di emergenza Covid-19.

Giorgio: "Sbagliando si impara", Mario: "Non c’è mai stata guerra fra noi"

Gli inviati de Le Iene, Corti e Onnis, sono stati prima a casa di Balotelli poi da Chiellini, li hanno messi in comunicazione con una videochiamata dandosi modo di chiarire. Mario ha voluto regalare al Chiello, una maglia con la dedica: “Anche se inaspettatamente mi hai pugnalato alle spalle, ti voglio comunque bene, abbraccio, grande!”. Giorgio ricevuta la maglietta si è detto particolarmente colpito dal gesto di Balotelli e ha spiegato il perché di quella rivelazione:

Ero indeciso se metterlo però non raccontare nulla è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi. Sbagliando ho imparato tanto e continuo a farlo giorno dopo giorno

Nel dialogo telefonico non sono mancati i botta e risposta esilaranti. Come questo...

BALOTELLI: È la prima volta in vita mia che il casino l’hai fatto tu e non l’ho fatto io!

CHIELLINI: Ero Invidioso! Perché nella vita per migliorare bisogna sbagliare!

BALOTELLI: Se dobbiamo fare la pace? Ma non c’è mai stata la guerra ragazzi, ve l’ho già detto!

CHIELLINI: Ci sono stati degli screzi, a me dispiace ma qualcosa dovevo dire, Mario, poi ti avrei scritto fra un po', te lo dirò di persona, più avanti. Grazie per la maglietta! Questa la tengo per davvero.

BALOTELLI: Va benissimo! Comunque Giorgio, a parte gli scherzi, Io ti ho risposto nel senso che…

CHIELLINI: Hai fatto bene! Ero indeciso se metterlo, però non raccontare “nulla” è brutto, mi sembrava da falso e ipocrita. Mi prendo annessi e connessi.

BALOTELLI: Con le cose brutte che potevi raccontare, proprio me dovevi mettere? Hahaha! Cos’è che avevo fatto?

CHIELLINI: Non te lo ricordi?

BALOTELLI: Ma no, a parte essere andato via, cos’è che avevo fatto di così brutto? Giuro non mi ricordo.

CHIELLINI: Col Brasile, un paio di cose...

BALOTELLI: No aspetta, mi ricordo adesso! Che mi sono arrabbiato perché perdevamo e Gigi (Buffon, ndr.) mi fa: “Non siamo mica il Brasile noi”, quella cosa lì? Va bene dai, non è una cosa grave quella. Io ho risposto soprattutto perché, ti dico la verità, da Giorgio non me l’aspettavo, nel senso che, non sono una persona negativa, sono uno che scherza sempre, ti ho risposto perché ti voglio bene, perché se non me ne fregasse niente non avrei mai risposto.

CHIELLINI: Si migliora tutti con gli anni, vedi? Sono passati tanti anni, siamo pronti a scrivere un’altra pagina del prossimo libro.

