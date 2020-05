De Ligt: "Imparo dai migliori, da Bonucci e Chiellini. Ero un centrocampista, a 15 anni il cambio"

Il centrale bianconero, richiamato dalla Juventus, ha rilasciato un'intervista dove ha spiegato il suo cambio di ruolo a 15 anni. E dire che de Ligt era un giocatore dai tanti gol e tanti assist, ma poi fu arretrato per fare il centrale difensivo. Da chi impara? Dai compagni di squadra Bonucci e Chiellini, i migliori difensori del mondo...

Una rapida fuga in Olanda e subito il ritorno a Torino. Matthijs de Ligt è rientrato per qualche giorno a casa, ma il permesso è durato solo qualche giorno in considerazione della possibilità di tornare ad allenarsi in Italia. Intanto, il centrale della Juventus ha rilasciato un'intervista al magazine Champions Journal, con qualche battuta sulla sua esperienza in bianconero e sull'inizio della sua carriera.

Bonucci e Chiellini sono due difensori con tanta esperienza, provo a imparare da loro. È incredibile giocare con i migliori del mondo. Ogni giorno cerco di capire dove poter migliorare e lavoro su quello, anche l'aspetto mentale è fondamentale

Champions League Juventus-Lione: cosa succederà con la Ligue 1 sospesa definitivamente? Tutte le ipotesi 28/04/2020 A 21:58

De Ligt, in realtà, era un centrocampista offensivo. Poi la svolta a 15 anni. Il giocatore della Juventus è però contento di aver accettato quel cambio di ruolo.

Fino ai 15 anni ero un centrocampista offensivo, segnavo e facevo anche diversi assist, poi mi hanno spostato indietro. All'inizio non mi piaceva, a ripensarci però è stata la svolta. Tutte le squadre cominciano a giocare da dietro, servono difensori con i piedi buoni. E l'esperienza in mezzo al campo mi è servita per migliorare la mia tecnica

I giocatori a cui si ispira? Una leggenda degli anni '70 dell'Ajax, l'attuale capitano della Nazionale olandese e il mitico Rambo Koeman.

È stata la leggenda Barry Hulshoff, mentre da Koeman ho imparato tantissimo: mi dà tantissimi consigli e quando siamo in Nazionale cerca di lavorare sull'intesa tra me e Van Dijk

Play Icon WATCH La Juventus raccoglie fondi per gli ospedali: il messaggio di Buffon, Higuain, Danilo e De Ligt 00:00:54

Serie A Dybala: "Sul taglio degli stipendi alla Juve c'erano opinioni diverse. Ronaldo? Ragazzo splendido" 01/04/2020 A 14:01