Dries Mertens: quale squadra dovrebbe acquistarlo e perché?

Con i Top 5 campionati europei fermi a causa dell'emergenza Coronavirus, abbiamo provato a ipotizzare gli scenari del prossimo mercato. Stavolta a finire sotto la nostra lente di ingrandimento è il 32enne attaccante belga del Napoli, il cui contratto con il club azzurro scade il 30 giugno. Cerchiamo di capire insieme quale potrebbe essere il suo futuro.

Fino a pochi mesi sembrava scontato che la storia tra Dries Mertens e il Napoli, iniziata nell'estate 2013 tra mille dubbi e rivelatasi invece esaltante cammin facendo, fosse finita. Nessuna delle due parti, né il 30enne belga né il club partenopeo, sembrava infatti in nessun modo interessata a rinnovare un contratto in scadenza a giugno. Un giorno sì e l'altro anche Mertens veniva accostato a un club diverso. Succede anche adesso, col calcio fermo a causa dell'emergenza Coronavirus, ma succede un po' meno. Perché se è indubbio che la partenza di Mertens a fine stagione sia molto probabile, è altrettanto vero che le possibilità di sedersi intorno a un tavolo con De Laurentiis per discutere un nuovo contratto siano aumentate. Ma in caso di fumata nera dove potrebbe proseguire la carriera dell'ex PSV?

L'Inter è in pole position

L'Inter è il club che in questi mesi si è mossa con maggiore decisione. E non certo a caso. Mertens, infatti, sembra davvero un innesto perfetto per la squadra di Antonio Conte: le sue caratteristiche di attaccante guizzante e veloce, abile a giocare da prima ma anche da seconda punta, lo rendono sulla carta il partner ideale di Romelu Lukaku. Una sorta di alter ego di Lautaro Martinez. Per convincere Mertens, comunque tentato dal rinnovo con il Napoli, l'Inter mette sul tavolo un ingaggio ricco di 5 milioni a stagione più bonus, oltre a un accordo di 2 anni con opzione per il terzo.

Roma, un fuoco di paglia?

Anche la Roma aveva pensato a Dries Mertens. Anzi, aveva provato in maniera convinta ad acquistarlo già nell'ultima sessione di mercato. Ma rispetto a fine gennaio lo scenario è decisamente cambiato: la trattativa per la cessione del club giallorosso da Pallotta a Friedkin ha registrato una battuta d'arresto e ora Mertens non sembra più una priorità, complice un ingaggio troppo elevato che mal si concilia con la politica dell'attuale dirigenza. Ciò non toglie che il belga sarebbe un acquisto interessantissimo per la Roma attuale: nel 4-2-3-1 di Paulo Fonseca rappresenterebbe un'alternativa a Dzeko come punta centrale, ma anche un eccezionale esterno d'attacco o suggeritore nei 3 dietro.

I numeri di Mertens al Napoli

Stagione Presenze Gol + assist 2013-14 47 13 + 12 2014-15 53 10 + 12 2015-16 40 11 + 7 2016-17 46 34 + 12 2017-18 49 22 + 12 2018-19 47 19 + 12 2019-20 29 12 + 6

L'ipotesi Chelsea

Infine c'è la tentazione Premier League, Chelsea in particolare. A Frank Lampard non è naturalmente sfuggita la situazione contrattuale di Dries Mertens: il tecnico starebbe spingendo con il club per portare a Londra il belga, adatto per il suo sistema di gioco e con la giusta esperienza che serve a un gruppo in fase di rinnovamento come quello dei Blues. E secondo il Daily Mail, Mertens non escluderebbe affatto l'opzione di volare Oltremanica.

