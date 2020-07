Edicola: Inter pronta a prendersi Tonali, Milik verso l'Atletico, idea Schürrle per il Benevento

La nostra opinione: L'ingaggio di Tonali è perfettamente in linea con il grande progetto di Suning cominciato nella scorsa estate, creare un centrocampo giovane, di qualità e a trazione italiana per poter crescere nel tempo e dare alla squadra una chiara impronta azzurra. Tonali è un elemento perfetto per la sua doppia dimensione da incontrista e creatore di gioco, e per lui si profila un prossimo futuro molto simile a quello di Barella: cresciuto e responsabilizzatosi in una piccola, e ora pronto a fare rapida esperienza in una big. Il progetto, che comprende anche Stefano Sensi, è estremamente intrigante anche in chiave nazionale, che vedrebbe tre possibili pilastri del centrocampo dei prossimi anni crescere insieme in una squadra di spessore e sviluppare già una chimica indipendente: il passato Pirlo-Gattuso insegna.