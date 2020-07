Grande prestazione degli uomini di Iachini, che nel secondo tempo infliggono un poker ai rossoblu. Partita dai ritmi bassi, ma d'altronde entrambe le squadre non avevano più nulla da chiedere alla classifica.

Una partita intensa per i primi 20’, poi i giocatori di Fiorentina e Bologna hanno deciso di marciare assieme a piccolo trotto verso la conclusione di stagione. Tutti i giocatori tranne uno: Federico Chiesa. La sua doppietta fulminea all’inizio della ripresa ha scaraventato i felsinei fuori dalla gara. Da lì tutto in discesa per gli uomini di Iachini: Milenkovic concretizza una carambola in area su corner, poi Chiesa decide di portarsi a casa il pallone con uno dei suoi proverbiali tiri a giro. I gigliati agganciano il Bologna in classifica a 46 punti.

Il tabellino

FIORENTINA-BOLOGNA 4-0

FIORENTINA (3-4-3): Terracciano (83’ Brancolini); Caceres, Pezzella, Milenkovic; Venuti (68’ Lirola), Pulgar, Castrovilli, Dalbert (83’ Terzic); Chiesa, Ghezzal (55’ Duncan), Cutrone (68’ Kouamé). All. Iachini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Corbo, Danilo (83’ Bonini), Denswil; Medel (62’ Schouten), Dominguez (62’ Svanberg); Orsolini (74’ Juwara), Soriano (62’ Baldursson), Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.

Arbitro: Marco Di Bello

Gol: 48’, 54’ e 89’ Chiesa (F), 74’ Milenkovic (F)

Assist: Dalbert (F, 1-0)

Ammoniti: Ghezzal (F), Corbo (B), Dalbert (F)

La cronaca in 5 momenti chiave

48'- GOL! LA SBLOCCA FEDERICO CHIESA! Dalbert ronza attorno all'area rossoblu, suggerimento per Chiesa che da due passi davanti al portiere non sbaglia! La deviazione di Medel spiazza Skorupski.

54' - GOL! FEDERICO CHIESA SCATENATO! 2-0 FIORENTINA! Difesa del Bologna immobile, Chiesa dribbla Danilo, entra in area, tira su Skorupski e insacca sulla ribattuta.

66' - GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! SVANBERG aveva insaccato sotto il sette, ma c'era fuorigioco di Orsolini.

74' - GOL! LA CHIUDE MILENKOVIC! Carambola in area sugli sviluppi del corner, il centrale viola arpiona il pallone sottoporta e fa centro! 3-0 Fiorentina!

89' - POKER FIORENTINA! 4-0! ARRIVA LA TRIPLETTA PER FEDERICO CHIESA! Kouamé lo lancia da metacampo, Chiesa si accentra indisturbato e con un tiro a giro batte Skorupski.

Il momento social del match

MVP

Federico Chiesa. L'assenza di Ribery gli dà modo di scatenare tutto il suo talento impossessandosi della trequarti di campo avversaria. Ordisce finissime trame tra le linee, svaria sulle fasce. Nel secondo tempo si dimostra freddo (non facile con questo clima) davanti al portiere e si regala una prestazione da sogno.

Fantacalcio

Promosso: Dalbert. Suo l'assist che apre le danze; prestazione di sostanza la sua, che sgroppa per 80' sulla fascia. Il suo lato è sicuramente quello più pericoloso. Troppo manesco nel finale, un'ammonizione gli abbassa la valutazione.

Bocciato: Soriano. Partita opposta a quella di Chiesa, si eclissa tra le linee. Disordinato in campo, Mihajlovic lo toglie dal campo anzitempo.

