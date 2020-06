Fiorentina-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche

Perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo: due successi per parte e due pareggi.

Probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Lirola, Ger. Pezzella, Ceccherini, Igor; Castrovilli, Pulgar, Duncan; Chiesa, Cutrone, Ribery. All. Iachini

Squalificati: Caceres, Vlahovic

Indisponibili: Kouamé

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Müldür, Magnani, Chiriches, Rogerio; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Romagna, Toljan

Statistiche Opta

In sei match casalinghi contro il Sassuolo in Serie A la Fiorentina ha vinto tre volte, completano due successi neroverdi e un pareggio.

La Fiorentina ha segnato almeno due reti in quattro delle sei sfide interne contro il Sassuolo in Serie A (11 gol in totale), rimanendo però a secco nelle altre due.

La Fiorentina ha vinto solo tre delle 14 partite casalinghe di questo campionato (6N, 5P): solo in due occasioni i viola hanno fatto peggio a questo punto di una stagione di Serie A, con due successi in 14 gare interne nel 1937/38 e una vittoria nel 1970/71.

Il Sassuolo ha subito sette gol nelle ultime due trasferte di campionato, uno in meno rispetto alle precedenti sette gare esterne.

Giuseppe Iachini ha collezionato 24 gare alla guida del Sassuolo in Serie A (8V, 8N, 8P). In cinque sfide contro i neroverdi l’attuale allenatore della Fiorentina ha raccolto sette punti (2V, 1N, 2P).

Nella gara d’andata contro il Sassuolo Gaetano Castrovilli ha sia segnato che fornito un assist nel corso dello stesso match per la prima e sin qui unica volta in Serie A.

Solo Joaquin (1981) è più vecchio di Franck Ribery (1983) tra i centrocampisti con almeno tre gol all'attivo nei Top-5 campionati europei 2019/20 – il francese della Fiorentina tuttavia non ha ancora trovato la rete in casa in questa Serie A.

Federico Chiesa non ha partecipato nemmeno a una rete nelle ultime tre partite di campionato: tra gol e assist, non fa peggio da settembre.

Alfred Duncan della Fiorentina ha disputato 119 presenze, segnando sette reti, con la maglia del Sassuolo in Serie A tra il 2015 e il 2020.

