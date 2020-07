Fonseca: "Difficile da spiegare quello che sta succedendo, sono preoccupato"

Il tecnico della Roma dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Udinese: "Difficile da spiegare quello che sta succedendo, sono preoccupato". Gotti: "Questa vittoria mancava da troppo tempo".

Paulo Fonseca

E’ difficile da spiegare. Non siamo entrati bene in partita e abbiamo preso gol. Dopo con l’espulsione è stato più difficile. La squadra ha reagito bene e creato situazioni. Nel secondo tempo abbiamo rischiato e lasciato spazio. Soprattutto non siamo entrati bene, dopo abbiamo reagito bene ma era difficile”.

SUL MOMENTO

"In questo momento con un giocatore in meno è più difficile. E’ preoccupante perché dobbiamo vincere. Dobbiamo lottare fino alla fine per i nostri obiettivi. La situazione con l’Atalanta è molto difficile, praticamente impossibile. Ma abbiamo anche altre cose da vincere. Sono preoccupato di recuperare la squadra per la prossima partita".

SU DZEKO IN PANCHINA

"Dzeko ha giocato le due prime partite, non dimentichiamo che adesso abbiamo una partita tra due giorni: Kalinic si è allenato sempre bene e ha fatto una buona partita contro il Cagliari prima del lockdown. Dobbiamo pensare a tutte le partite. Dzeko è rimasto in panchina perché dobbiamo cambiare in questo momento con tante partite".

SULLA TATTICA

"No, penso che non è un problema tattico, adesso è mentale. Dobbiamo recuperare la squadra per la prossima partita che è molto importante per noi. La squadra ha sempre giocato molto bene durante la stagione, ora con queste sconfitte dobbiamo recuperare i giocatori per la prossima partita".

SU COSA DEVE FARE LA ROMA ADESSO

"Dobbiamo lottare fino alla fine, abbiamo obiettivi per questa stagione, cose importanti che possiamo vincere. E’ importante non dimenticare che dobbiamo lottare fino alla fine. Chi gioca alla Roma deve essere sempre ambizioso. Abbiamo giocato molte partite bene e dobbiamo tornare ad essere quella squadra vista in tante partite in questa stagione".

Luca Gotti, Udinese

"Ho avuto la percezione che la squadra sia cresciuta nel tempo, si sia mantenuta sana in un continuo processo di miglioramento. Questa vittoria mancava da troppo tempo. Il fatto di non vincere da tanto tempo era diventato un incubo per me. A volte una squadra ha bisogno anche del tonico del risultato per vedere che si è sulla strada giusta. Non è facile da capire che si è sulla strada giusta se i risultati non arrivano".

SULLA PARTITA

"La squadra mi è piaciuta fino all'1-0 e a quando siamo rimasti in undici contro undici. Quando la Roma aveva l'uomo in meno, è arrivata la paura di vincere. Si sbagliavano cose elementari. La seconda parte del primo tempo non mi è piaciuta. Poi con l'andare del tempo ci siamo resi conto di poter gestire meglio il campo e la situazione è diventata più serena".

SU DE PAUL

"Ora è pronto per le massime competizioni. La mezzala è il suo ruolo perché gli permette di sfruttare tutte le sue qualità. Sta diventando sempre più continuo, sta dando grandi segnali dal punto di vista mentale, crescendo step by step".

SU FOFANA

"Come De Paul, ritengo che anche Fofana sarebbe pronto per la Champions League o comunque vicino. Noi ora ci giochiamo l'annata calcistica nelle prossime tre partite, alcune energie andavano preservate. Ma in una partita come questa è positivo poter mettere le sue caratteristiche a gara in corso".

