Fonseca: "L'atteggiamento di Zaniolo non mi è piaciuto, deve aiutare i compagni"

Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, sulla prestazione di Zaniolo e in particolare sulla lite con Mancini

Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra e questa sera non lo ha fatto. Sono d'accordo con Mancini, che a fine gara lo ha ripreso pubblicamente. Deve capire che quando entra deve lavorare per la squadra, ma oggi non mi è piaciuto perché non ha aiutato i compagni. Non sono soddisfatto dell'atteggiamento di Zaniolo

Così Paulo Fonseca, tecnico della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro l'Hellas Verona in merito al bisticcio tra Mancini e Zaniolo avvenuto nelle fasi concitate del match dell'Olimpico.

Serie A Le pagelle di Roma-Verona 2-1: Mkhitaryan giocoliere, Zaccagni funambolo della trequarti gialloblù DA 11 ORE

Play Icon WATCH Come cambia la Juventus se dovesse acquistare Nicolò Zaniolo 00:01:38

Serie A Roma, il calendario completo: date, orari e programmazione di tutte le partite fino al 2 agosto DA 10 ORE