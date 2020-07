Le pagelle di Roma-Verona 2-1: Mkhitaryan giocoliere, Zaccagni funambolo della trequarti gialloblù

Diamo i voti alla partita dell'Olimpico: il migliore è Veretout: l'ex viola trasforma con freddezza il rigore che stappa l'incontro e, a centrocampo, recupera una quantita industriale di palloni macinando chilometri a perdifiato. A Mkhitaryan manca solo la gioia personale del gol. Nel Verona, in vece, applausi a scena aperta per Zaccagni e Pessina.

=== Roma ===

Pau LOPEZ 6: torna in porta dopo l'infortunio di Mirante con una prestazione positiva, senza errori. Uno, forse: il fatto che non sia abituato a urlare alla retroguardia e far sentire la propria presenza.

Gianluca MANCINI 5: mandato al bar da Zaccagni in occasione del gol che accorcia le distanze per il Verona, gioca un match tra un ritardo e l'altro negli interventi e tante, troppe distrazioni. Quasi irriconoscibile.

Roger IBAÑEZ 6,5: l'altro ex Atalanta della difesa della Roma disputa invece una partita tutta generosità, carattere e intelligenza. Nota davvero lieta tra gli appunti di Paulo Fonseca.

Dal 92' Gonzalo Villar del Fraile: sv.

Aleksandar KOLAROV 6,5: dove non ci arriva col fiato, lo fa con l'esperienza. Preziosissima per domare un Verona velocissimo in ogni reparto.

Bruno PERES 6,5: sfonda parecchie volte lungo la fascia destra, in assistenza a Dzeko e, soprattutto, Mkhitaryan.

Dal 66' Davide Zappacosta 6: buon impatto alla partita, specie in fase di contenimento.

Amadou DIAWARA 6: tanto, apprezzabile lavoro oscuro a metà campo per lui.

Dal 66' Bryan Cristante 6: entra in campo col piglio giusto, andando alla stessa velocità delle spie scaligere.

Jordan VERETOUT 7,5: trasforma con freddezza il rigore che stappa l'incontro e, a centrocampo, recupera una quantità industriale di palloni macinando chilometri a perdifiato.

Leonardo SPINAZZOLA 7: confeziona un gran bel cross per il 2-0 di Dzeko. E' tra i più imprevedibili della manovra giallorossa.

Henrikh MKHITARYAN 7: tra serpentine, assist, un palo colpito e un gol salvato sulla linea da Lazovic, l'armeno ex Arsenal e Manchester United è certamente l'elemento più pericoloso della serata giallorossa.

Dall'88' Diego Perotti: sv.

Lorenzo PELLEGRINI 6: ha il merito di guadagnarsi il calcio di rigore, generosamente assegnato da Maresca e trasformato da Veretout. Poi, oggettivamente, poco altro...

Dal 66' Nicolò Zaniolo 6: tanta voglia di fare, si mette subito a disposizione di entrambe le fasi.

Edin DZEKO 7: colonna portante dell'attacco giallorosso non solo in fase realizzativa ma anche durante la costrizioni delle azioni. Tuttavia, getta alle ortiche un paio di occasionissime.

Mister Paulo FONSECA 7: terza vittoria consecutiva che blinda il quinto posto. Arrivata, per giunta, contro una delle formazioni più in forma del momento. Che la sua Roma abbia ritrovato la via maestra?

=== Hellas Verona ===

Marco SILVESTRI 6,5: sottoposto a maggiori sollecitazioni rispetto al collega avversario Pau Lopez, devia miracolosamente sul palo (poco prima della mezzora di gioco) una bomba di Mkhitaryan destinata altrimenti in fondo al sacco.

Marash KUMBULLA 6: la sua gara - cominciata con la solita dedizione - termiana dopo appena 17' per un guaio muscolare alla coscia destra.

Dal 19' Federico Dimarco 6,5: duetta alla meraviglia con Zaccagni, facendo il diavolo a quattro lungo l'out di sinistra.

Koray GÜNTER 6,5: diagonali e salvataggi rendono la sua prestazione ampiamente positiva.

Alan EMPEREUR 5: schierato titolare per concedere un po' di respiro a Rrahmani, non vive una serata fortunatissima: se l'intervento che porterà all'assegnazione del calcio di rigore, non sarebbe stato affatto da punire (perché nettamente sul pallone), nel secondo tempo cade goffamente nell'azione che porterà al "quasi gol" di Mkhitaryan, poi salvato sulla linea da Lazovic.

Davide FARAONI 6,5: tanta spinta sulla fascia destra, lungo la quale apporta anche grande qualità.

Sofyan AMRABAT 5: irriconoscibile rispetto alle ultime prove ad altissimi livelli. In occasione del gol di Dzeko, è lui a perdere maldestramente il pallone poi crossato al centro da Spinazzola.

Dall'83' Mariusz Stepinski: sv.

Miguel VELOSO 6: un tentativo dalla distanza e qualche buona geometria. Prestazione nella norma, senza strafare.

Dall'83' Emmanuel Agyemang Badu: sv.

Darko LAZOVIC 6,5: spettacolare il suo recupero che porterà al salvataggio sulla linea di porta al tiro a botta sicura di Mkhitaryan, nel corso del secondo tempo. Là davanti, tuttavia, non crea tantissimo.

Matteo PESSINA 7: delizioso il suo gol di tacco che riapre il match a inizio ripresa. In generale, corre talmente tanto che, spesso, induce gli avversari all'intervento "da cartellino".

Mattia ZACCAGNI 7: immarcabile sulla trequarti sinistra. Fa impazzire Mancini e confeziona l'assist vincente, con grande caparbietà, per la bellissima rete di tacco di Pessina al 2' della ripresa.

Dal 63' Eddy Salcedo Mora 6: buon approccio al match, in cui prova a far valere fisico, tecnica e velocità di esecuzione.

Valerio VERRE 5,5: meno pimpante e propositivo del solito dal suo presidio di "falso nueve".

Dal 63' Valentin Eysseric 4,5: viola e Nizza entra malissimo in partita. Non chiude un passaggio che sia uno e, a fine partita, entra malissimo su Mancini guadagnandosi il cartellino giallo.

Mister Ivan JURIC 6: si infervora così tanto, dopo il rigore concesso alla Roma, che l'atbitro Maresca lo caccia in tribuna. Nel quale deserto, ad ogni buon conto, trova comunque il modo di farsi sentire. Altra gara di grande furore agonistico, rapidità di esecuzione e belle giocate. Qesta volta, però, i punti non sono arrivati.

