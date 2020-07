Grazie a una doppietta del belga e a un gol del cileno, i nerazzurri espugnano il Ferraris e superano l'Atalanta, portandosi a -4 dalla Juventus. La squadra di Nicola, poco pericolosa durante tutto il match, deve soffrire ancora.

Quasi certamente è tardi per rincorrere ancora il sogno scudetto, ma intanto l'Inter è di nuovo al secondo posto. Che non è solo "il primo dei perdenti", come lo definisce Antonio Conte, ma anche e soprattutto un sensibile – ancorché provvisorio, in attesa dei verdetti definitivi – miglioramento rispetto alle ultime stagioni. Grazie al metto 3-0 ottenuto in casa del Genoa, i nerazzurri superano l'Atalanta e mettono una leggera pressione alla Juventus capolista, alla quale basterà comunque un semplice successo contro la Sampdoria per il nono sigillo di fila. Il ritorno alla vittoria è un buon segnale in vista del finale di stagione, così come il ritorno al gol di Lukaku (doppietta) e la conferma dell'ottimo Sanchez, pure lui a segno. Discorso opposto per un Genoa battagliero, ma carente di qualità. Nonostante il ko la squadra di Nicola rimane favorita per la salvezza, ma non può ancora sentirsi al sicuro. Domani occhi puntati su Bologna, dove è di scena il Lecce. Con la speranza di un favore da parte dell'ex doriano Mihajlovic.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Romero, Zapata; Ankersen (76' Ghiglione), Rovella (76' Destro), Jagiello, Behrami (59' Schone), Criscito; Favilli (70' Pandev), Pinamonti. All. Nicola

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar (64' D'Ambrosio), Ranocchia, Godin; Moses (84' Candreva), Gagliardini, Brozovic, Biraghi (84' Young); Eriksen (64' Borja Valero); Lukaku, Lautaro Martinez (64' Sanchez). All. Conte

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Gol: 34' Lukaku, 83' Sanchez, 93' Lukaku

Assist: Biraghi (I, 0-1), Moses (I, 0-2), Brozovic (I, 0-3)

Ammoniti: Criscito, Gagliardini, Romero, Ranocchia, Handanovic

Note: -

La cronaca in 7 momenti chiave

22' – Contropiede Eriksen-Lukaku, la palla arriva al limite a Brozovic che calcia col sinistro: deviazione e palla di pochissimo a lato.

30' – Sponda di Lukaku per l'accorrente Eriksen, che da pochi passi calcia di prima intenzione ma spedisce la palla sopra la traversa.

34' – GOL DELL'INTER. Biraghi al cross col destro, sul secondo palo Lukaku vince il duello fisico con Zapata e di testa da pochi passi non può sbagliare. 0-1.

Romelu Lukaku - Genoa-Inter Serie A 2019-20 Credit Foto Getty Images

44' – Destro a giro di Jagiello da calcio di punizione, Handanovic rimane di sasso e la palla sfiora il palo. Genoa vicinissimo al pareggio.

69' – Moses al centro rasoterra, ma Borja Valero non riesce a spingere il pallone nella porta vuota a causa dell'intervento determinante di Ankersen.

83' – GOL DELL'INTER. Moses imprendibile sulla destra, cross per il cileno che da pochi passi batte Perin: traversa e gol del raddoppio.

93' – GOL DELL'INTER. Contropiede solitario di Lukaku, che si invola verso la porta, supera Romero con un doppio passo, rientra su Goldaniga e batte facilmente Perin col sinistro. 0-3.

MVP

Lukaku. Altri due gol in una stagione, la sua prima in Italia, estremamente positiva. E in più ci sono i soliti scatti potenti, le solite sponde, il solito lavoro per i compagni. Preziosissimo.

Fantacalcio

Promosso – Moses. Spina nel fianco della fascia sinistra genoana. Inizia alla grande, poi cala e poi torna prepotentemente in auge. Con tanto di cross al bacio per il 2-0 di Sanchez.

Bocciato – Eriksen. Così così. Offre qualche buona giocata, ma anche tanti tocchi orizzontali. Poco per giustificare il suo status di stella.

