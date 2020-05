Gravina: "La quarantena è un problema, stiamo lavorando alle modifiche"

Dopo l'incontro con i club il presidente della FIGC espone il problema chiave in ottica ripartenza: "Non creiamo tensioni, ma stiamo lavorando alle modifiche del protocollo per la quarantena".

La ripartenza della Serie A è all'orizzonte, ma non così vicina. Almeno non prima di aver convinto la politica. L'intesa per il protocollo sanitario da seguire infatti è stata raggiunta, ma ben presto sono venuti al pettine i nodi. Anzi, il nodo: la questione quarantena per tutta la squadra in caso di un singolo giocatore o membro dello staff positivo al Coronavirus.

Lo ha confermato anche il presidente della FIGC Gabriele Gravina, che si è così espresso dopo la riunione tenutasi tra club e FIGC:

Quello che ci preoccupa, e lo abbiamo rappresentato al ministro Spadafora trovando accoglienza e considerazione è il tema dell'atleta positivo che porterebbe tutta la squadra in quarantena. E' un problema che stiamo affrontando con determinazione, prudenza ma attenzione per evitare che un rapporto stressato possa generare tensione e bloccare la partenza del campionato. Stiamo comunque cercando di trovare degli aggiustamenti per risolvere qualche problema, ma la salute non è derogabile”.

Un altro punto importante è quello della responsabilità diretta dei medici del club, su cui Gravina si è così espresso:

C'è una circolare dell'Inail che ci fa essere più sereni perché chiarisce che c'è responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave”.

Infine sulla formula del campionato, Gravina torna ad aprire a varie opzioni:

"L'ipotesi playoff non è accantonata, dobbiamo essere pronti a qualunque evento. Ad oggi esiste la possibilità, attraverso la programmazione deliberata dalla Lega Serie A, fissando la data di partenza nel 13 giugno, di un calendario molto denso di appuntamenti ed impegni. Dobbiamo però essere pronti e metteremo sul piatto della bilancia anche il ricorso ad una modalità diversa per la chiusura del campionato".

