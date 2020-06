La Gazzetta dello Sport rivela alcuni dettagli dello scontro avvenuto a Milanello tra l'amministratore delegato e alcuni giocatori, preoccupati per l'operato della società. Secondo il quotidiano milanese il più duro sarebbe stato l'attaccante svedese il cui futuro, a questo punto, sembra sempre più lontano dal club rossonero. Maldini assente, anche Romagnoli avrebbe preso la parola.

La Gazzetta dello Sport rivela alcuni dettagli dello scontro andato in scena a Milanello nella giornata di mercoledì tra l'amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis, e la squadra. Secondo il quotidiano milanese, diversi giocatori avrebbero manifestato le proprie perplessità circa l'operato della dirigenza. Secondo la Gazzetta durante l'incontro, al quale non ha partecipato Paolo Maldini, avrebbe preso la parola anche il capitano Alessio Romagnoli, ma a rendersi protagonista dell'intervento più duro sarebbe stato Zlatan Ibrahimovic:

Non è più il mio Milan, non c'è un progetto, se io sono qui è soltanto per passione [Zlatan Ibrahimovic @Gazzetta dello Sport]

Oltre a chiedere conto a Gazidis della scarsa presenza della proprietà, i giocatori del Milan avrebbero fatto notare all'ex ad dell'Arsenal che le continue voci sul possibile approdo in panchina di Ralf Rangnick non fanno altro che destabilizzare Stefano Pioli e più in generale il gruppo. La risposta di Gazidis, sempre secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, è stata chiara: le voci vanno ignorate e qualsiasi decisione in merito alla guida tecnica verrà presa al termine della stagione.

Trovato l'accordo sugli stipendi di aprile

Di tenore simile la ricostruzione del Corriere dello Sport. Il quotidiano romano, che sottolinea come il vertice di Milanello sia servito anche a trovare l'accordo per la riduzione del 50% degli stipendi di aprile, apre la propria edizione di giovedì 11 giugno riportando un'altra espressione (altrettanto dura) rivolta da Ibrahimovic a Gazidis.

Ti presenti solo ora? Non è più il club di una volta [Zlatan Ibrahimovic @Corriere dello Sport]

