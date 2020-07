Il Milan riscatta Kjaer: al Siviglia 3,5 milioni, mercoledì 15 l'annuncio

Dopo la cessione al Siviglia di Suso, che verrà riscattato per 24 milioni, continuano le operazioni tra il Milan e gli andalusi. I rossoneri, infatti, riscatteranno il difensore danese Kjaer per 3,5 milioni, con il classe '89 che firmerà un contratto biennale.

La coppia difensiva Kajer-Romagnoli ha convinto la società rossonera e, con l'addio di Musacchio, servivano certezze in fretta per il futuro. Il centrale danese verrà così riscattato dal Siviglia per 3,5 milioni, con il Milan a prendere subito la palla al balzo dopo il riscatto (obbligatorio) degli andalusi per Suso dopo la qualificazione alla prossima Champions League.

Il dettaglio di Kjaer al Milan

Serie A Milan-Parma: probabili formazioni e statistiche DA 4 ORE

Competizione Presenze Minuti giocati SERIE A 9 presenze 714 minuti COPPA ITALIA 4 presenze 382 minuti Totale 13 presenze 1096 minuti

L'annuncio ufficiale arriverà nelle prossime ore, con Kjaer che firmerà così un contratto annuale fino al 2022. Salirà ovviamente l'ingaggio, considerando che in questa stagione Kjaer (che era arrivato in prestito gratuito) ha percepito circa 500 mila euro per il periodo di tempo in rossonero. A volerlo è stato fortemente Gazidis che voleva cementare così la difesa: ora si cercherà un terzino destro per completare la linea a quattro dietro?

Play Icon WATCH Come cambia il MIlan se dovesse acquistare Luka Jovic 00:01:52

Serie A Il Siviglia si qualifica alla prossima Champions: festeggia anche il Milan, sarà riscattato Suso DA UN GIORNO