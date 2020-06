Immobile a caccia di record: a -5 da Lewandowski per la Scarpa d'oro, a -7 dal record di Higuain

29 gol in 29 giornate per Ciro Immobile che stra trascinando la Lazio nelle parte alta della classifica. Con la media gol di una rete a partita, l'attaccante dei biancocelesti sta vivendo una stagione magica con la testa anche alla lotta per la Scarpa d'oro e alla conquista di un nuovo record nella storia della Serie A.

Altra vittoria in rimonta per la Lazio che mantiene vivo il sogno Scudetto. A lanciare la rimonta contro il Toro ci ha pensato il solito Ciro Immobile che ha firmato il suo personalissimo 29° gol in campionato. Il 29° su 29 giornate: solo Antonio Valentin Angelillo (con la maglia dell'Inter) ha fatto meglio con 31 reti in 29 giornate nel 1959.

Oltre allo Scudetto, Immobile ha due importanti obiettivi individuali da raggiungere. Uno è la Scarpa d'oro 2020, con l'attaccante della Lazio a -5 da Robert Lewandowski che ha concluso il campionato tedesco con 34 reti. Il polacco è l'ultimo rimasto davanti ad Immobile e, per ora, Cristiano Ronaldo e Messi sono indietro nella classifica dei bomber. Ce la farà? Immobile ha dalla sua 8 giornate per scavalcare Lewandowski: sì 8, perché alla prossima - contro il Milan - Immobile non giocherà per squalifica.

L'altro risultato che Immobile vuole raggiungere (e superare) sono i 36 gol di Higuain (con il Napoli nella stagione 2015-2016) che ha fatto segnare il record di gol in una singola stagione della storia della Serie A. A questo traguardo ne mancano 7 gol, ma Immobile sembra avere il piede caldo anche dopo il lockdown.

La classifica aggiornata al 30 giugno 2020

Giocatore Gol Squadra 1. Robert LEWANDOWSKI** 34 Bayern Monaco 2. Ciro IMMOBILE 29 Lazio 3. Timo WERNER** 28 RB Lipsia 4. Erling HAALAND** 29* Dortmund/Salisburgo 5. Cristiano RONALDO 23 Juventus 6. Lionel MESSI 21 Barcellona 7. Shon WEISSMAN 27* Wolfsberger 8. Jamie VARDY 19 Leicester 8. Romelu LUKAKU 19 Inter 10. Patson DAKA 24* Salisburgo

*coefficiente più basso per i gol realizzati nel campionato austriaco

**stagione finita

Sarebbe un risultato incredibile dovesse vincere un giocatore diverso da Cristiano Ronaldo, Messi o Luis Suarez che hanno monopolizzato la scena dalla stagione 2009-2010 ad oggi. L'ultima volta che ha vinto un italiano è stato Francesco Totti (Roma) con 26 gol nella stagione 2006-2007; l'ultima volta che ha vinto un giocatore della Bundesliga è datata 1971-1972 con i 40 gol di Gerd Müller in una singola stagione (record assoluto di reti in una singola edizione del campionato tedesco).

