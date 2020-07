Inter-Bologna: probabili formazioni e statistiche

L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti).

Probabili formazioni

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Sanchez. All. Conte

Squalificati: Skriniar

Indisponibili: Sensi, Vecino, Moses

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Medel, Schouten; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Mbaye, Poli, Santander, Skov Olsen

Statistiche Opta

L'Inter ha affrontato il Bologna 145 volte in Serie A: 70 successi, 35 pareggi e 40 sconfitte.

Dopo aver vinto la gara d'andata, l'Inter potrebbe ottenere due successi nello stesso campionato contro il Bologna per la prima volta dalla stagione 2015/16.

Sono 72 le sfide in casa dell'Inter, con il Bologna in trasferta: il bilancio si compone di 40 vittorie interne, 21 pareggi e 11 successi esterni.

L’Inter ha segnato 62 gol in campionato, negli ultimi 55 anni in Serie A solo nel 2006/07 ha fatto meglio dopo 29 giornate (63 reti).

Il Bologna non pareggia una partita in trasferta in Serie A dallo scorso settembre; da allora ha subito gol in tutte le ultime 11 sfide esterne (5V, 6P).

Il Bologna è l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol da fuori area in trasferta in questa Serie A.

Antonio Conte ha allenato in sette gare contro il Bologna in Serie A: per l'allenatore dell'Inter cinque successi, due pareggi e nessuna sconfitta.

Il primo gol del centrocampista dell'Inter Antonio Candreva in Serie A è arrivato proprio contro il Bologna, nel febbraio 2010 con la maglia della Juventus.

Nicola Sansone ha segnato quattro gol contro l'Inter in Serie A, l'ultimo tuttavia nel febbraio 2015 con la maglia del Sassuolo.

L'attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha giocato 140 gare e segnato 39 gol in Serie A con la maglia dell'Inter, tra il 2012 e il 2017.

