Il croato giocherà per tamponare i problemi a centrocampo, ma non la passa comunque liscia per la bravata commessa.

L'Inter sta passando un periodo difficile, tra infortuni, malumori, scaramucce e questioni interne da risolvere. Una di queste riguarda Marcelo Brozovic, che due notti fa, circolando in macchina, ha bruciato un semaforo rosso e, una volta fermato dalla Polizia, ha fallito l'alcool test con immediato ritiro della patente.

La società non l'ha presa bene, soprattutto per l'orario in cui è accaduto il fattaccio: erano le 2 di notte. Nonostante ciò, anche a causa dei problemi di centrocampo che la squadra sta affrontando, il croato sarà regolarmente in campo contro il Torino. E ha anche chi lo sostiene: il Seregno Calcio, infatti, con un post sulla propria pagina ufficiale di Facebook si è scagliato contro gli organi d'informazione che avrebbero screditato l'immagine del loro "grande tifoso".

Tuttavia, nonostante la strenua difesa da parte del club brianzolo di Serie D, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport l'Inter non ha voluto far passare liscio al proprio giocatore questo scivolone: per non far passare la convocazione coi granata come premio, a Brozovic sarebbe stata comminata una mazi-multa da 100mila euro e di tutta la situazione sarebbe anche stata messa al corrente la squadra.

