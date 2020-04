Juventus: anche de Ligt lascia Torino, il difensore è tornato in Olanda

L'ex Ajax, come annunciato dalla fidanzata Annekee in un post pubblicato su Instagram, ha deciso di rientrare in patria in attesa di capire quali saranno le novità in merito alla ripresa degli allenamenti e del campionato.

Matthijs de Ligt ha lasciato Torino e ha deciso di fare ritorno in Olanda. A rendere nota la notizia è stata la fidanzata del difensore centrale olandese ex Ajax attraverso due post su Instagram: nel primo si vede lei a bordo di un aereo privato in compagnia del cane, nel secondo si vede De Ligt che corre su una strada. Una decisione, quella del giocatore della Juventus, che sta facendo discutere considerato che arriva a due giorni di distanza dalla comunicazione del Governo in merito all'intenzione di far riprendere gli allenamenti delle squadre di Serie A il 18 maggio.

Sono 9 i bianconeri lontano dall'Italia

Non va dimenticato, infatti, che una volta che de Ligt (così come gli altri giocatori della Juventus che si trovano all'estero) farà ritorno in Italia, sarà obbligatoriamente tenuto a osservare un periodo di quarantena di 14 giorni. Dopo la partenza dell'olandese salgono così a 9 i giocatori bianconeri che al momento si trovano lontano dall'Italia: nell'elenco ci sono anche Cristiano Ronaldo, Alex Sandro, Higuain, Khedira, Rabiot, Szczesny, Douglas Costa e Danilo.

