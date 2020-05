Juventus, da Ronaldo a Higuain: sono ancora 9 i giocatori all'estero non rientrati in Italia

L'Inter ha fatto rientrare tutti gli stranieri, al Milan manca ancora Ibrahimovic. Alla Juventus, addirittura, sono ancora 9 i giocatori all'estero e che dovranno quindi fare ritorno in Italia, dovendo poi osservare ben 14 giorni di isolamento. Il club bianconero prova a velocizzare le pratiche...

La Juventus vuole tornare a giocare, per bocca del suo stesso Presidente Agnelli, che ha più volte ribadito che non vuole che lo Scudetto debba essere assegnato a tavolino. Mancano però all'appello ancora dei giocatori dall'estero e, mentre alcuni club predispongono il ritorno degli allenamenti a partire dal 4 maggio, la Juve è in attesa di ben 9 giocatori.

Uno su tutti Cristiano Ronaldo che, con la famiglia, è a Funchal ma ancora non è dato sapere quando il portoghese rientrerà, tanto che ogni week end delle ultime settimane è stato il “week end buono per rivedere Cristiano Ronaldo”. La volontà della Juventus, comunque, non è quella di accelerare i tempi e si potrà ripartire anche dopo il 18 maggio (per gli allenamenti di gruppo) che è la data fissata dalla Lega Calcio e dalla FIGC una volta approvato il protocollo medico-sanitario. Secondo Sport Mediaset, infatti, non c'è nessuna convocazione imminente, ma la Juventus ha fatto sapere ai suoi giocatori di velocizzare le pratiche di rientro, soprattutto perché dovranno osservare i famosi 14 giorni di isolamento una volta rientrati.

I 9 giocatori della Juventus all'estero

Giocatore Nazione di provenienza Cristiano RONALDO Portogallo Gonzalo HIGUAIN Argentina Matthijs DE LIGT Paesi Bassi Adrien RABIOT Francia Wojciech SZCZESNY Polonia Alex SANDRO Brasile Luiz DANILO Brasile Douglas COSTA Brasile Sami KHEDIRA Germania

L'unico rientrato è Pjanic, mentre de Ligt che è appena tornato nei Paesi Bassi farà comunque ritorno nei prossimi giorni. Maurizio Sarri attende inoltre Adrien Rabiot che farà ritorno in macchina dalla Costa Azzurra, oltre a Szczesny dalla Polonia e Khedira dalla Germania. Dal Sudamerica poi si attendono 4 giocatori: Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa dal Brasile e Gonzalo Higuain dall'Argentina. Per l'ex attaccante del Napoli si attendono ulteriori chiarimenti, considerando che il Pipita non si era detto disponibile a rientrare subito viste le condizioni di salute della madre e, soprattutto, lo situazione attuale in cui imperversa l'Italia che ancora non ha abbattuto in maniera significativa il numero di contagiati al virus.

