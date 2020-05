Juventus, il ritorno di Cristiano Ronaldo è un mistero: sarà a Torino nel weekend?

Secondo Tuttosport il fuoriclasse portoghese, partito lo scorso 9 marzo alla volta di Madeira a seguito dell'emergenza Coronavirus, potrebbe fare ritorno in Italia a breve a bordo di un volo privato. Nelle prossime ore la Juventus dovrebbe convocare ufficialmente tutti i propri giocatori che si trovano ancora all'estero.

Il ritorno di Cristiano Ronaldo a Torino è questione di ore, al massimo di giorni. Lo anticipa Tuttosport, secondo cui il fuoriclasse portoghese della Juventus sarebbe pronto a imbarcarsi su un jet privato nel weekend e fare ritorno in Italia dove manca dal 9 marzo quando, all'indomani dell'ultima partita disputata prima dello stop per l'emergenza Coronavirus (Juventus-Inter 2-0), era volato in Portogallo per trascorrere la quarantena nella sua Madeira. Una volta tornato in Italia, CR7 dovrà osservare un ulteriore periodo di isolamento di 14 giorni in modo da farsi trovare pronto per il 18 maggio, data nella quale (almeno ipoteticamente) potrebbero riprendere gli allenamenti seppure tra mille precauzioni. Ronaldo, come sottolinea Tuttosport, dovrebbe presentarsi in buone condizioni fisiche visto che a Madeira - oltre a lavorare in palestra - ha potuto anche allenarsi sul campo almeno fino a quando le condizioni sanitarie lo avevano consentito.

27/04/2020

Anche de Ligt è pronto a rientrare

Sarebbe sbagliato, tuttavia, dare le cose per scontate. Non è infatti la prima volta che il ritorno di Ronaldo in Italia viene annunciato e poi smentito dai fatti. Solo pochi giorni fa, ad esempio, la stampa portoghese aveva parlato di un possibile ritorno fissato per il 28 aprile poi non verificatosi. Nel frattempo la Juventus - sempre secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbe pronta a richiamare a Torino tutti i propri giocatori che si trovano ancora all'estero: si tratta di Szczesny, Khedira, Higuain, Rabiot, Douglas Costa, Danilo, Alex Sandro e de Ligt, quest'ultimo appena rientrato in Olanda insieme alla fidanzata AnneKee.

