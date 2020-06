Juventus-Lecce: probabili formazioni e statistiche

La Juventus ha affrontato il Lecce 31 volte in Serie A: 19 vittorie, otto pareggi e quattro sconfitte per i bianconeri.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Matuidi; Bentancur, Pjanic, Ramsey; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

Squalificati: Danilo

Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira

LECCE (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Mancosu; Falco, Saponara; Babacar. All. Liverani

Squalificati: Nessuno

Indisponibili: Deiola, Dell’Orco, Farias, Lapadula, Majer

Statistiche Opta

Juventus e Lecce hanno pareggiato gli ultimi due incroci di Serie A: i pugliesi non sono mai rimasti imbattuti per tre gare di fila nella competizione contro i bianconeri.

La Juventus ha trovato la rete in 14 delle 15 sfide interne di Serie A contro il Lecce (38 gol fatti, 2.5 di media): fa eccezione solo lo 0-0 del febbraio 1991.

La Juventus non perde da 34 partite casalinghe in campionato (29V, 5N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime tre: i bianconeri non ottengono quattro clean sheet interne di fila da marzo 2018 (sette in quel caso).

Il Lecce ha subito almeno due gol in tutte le ultime cinque trasferte di Serie A, non riuscendo a segnare in quattro di queste (1V, 4P) – i salentini non concedono almeno due reti in sei trasferte di fila nel massimo campionato dal novembre 2010.

La Juventus non ha trovato il gol nell'ultima partita giocata allo Stadium (0-0 v Milan in Coppa Italia): l’ultima volta che non ha segnato in due gare interne di fila tra tutte le competizioni risale al 2011, sotto Luigi Delneri.

Il Lecce potrebbe diventare la 20a squadra contro cui l'attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo trova la rete nel massimo campionato italiano e la 156a in totale in carriera.

Paulo Dybala ha partecipato ad almeno un gol in tutte le sue ultime quattro presenze in Serie A (tre reti e un assist): non arriva a cinque partite di fila all’interno dello stesso campionato da gennaio 2016.

Il centrocampista della Juventus Miralem Pjanic ha trovato la sua prima rete in Serie A nel novembre 2011, proprio contro il Lecce - in quel match con la maglia della Roma ha anche servito un assist.

Il centrocampista del Lecce Riccardo Saponara ha disputato 17 gare e segnato sette reti in Serie A con Maurizio Sarri come allenatore, nella stagione 2014/15 con l’Empoli.

