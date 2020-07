Il Chief Football Officer bianconero si congratula con il portiere che ha superato Paolo Maldini diventando il giocatore con più presenze di sempre in Serie A: "Lo reputo anche un amico, oltre che un grande giocatore".

Giornata da ricordare per Gianluigi Buffon che, scendendo in campo contro il Torino nel derby, è diventato il giocatore con il maggior numero di presenze (648) nella storia della Serie A. A celebrare il portiere arrivano le parole di Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, ai microfoni di Sky Sport: "Non mi aspettavo il ritorno di Gigi dopo il PSG, ma una volta che c'è stata l'opportunità l'abbiamo colta al volo. Io lo reputo anche un amico, oltre che un grande giocatore: sono doppiamente felice per lui".

"Tutti gli allenatori della nostra Primavera stanno allenando in Serie B e in Serie A, molti passano da qui. Con Andrea abbiamo mantenuto un forte legame, ora l'Under 23 si sta giocando la B e va lasciata tranquilla".

