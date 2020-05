L'Inter accetta lo sconto: Icardi resterà al PSG. E Wanda Nara può festeggiare

Mauro Icardi in gol in Bruges-PSG di Champions League

I nerazzurri scendono dai 70 milioni della clausola ad una cifra tra i 55 e i 60 milioni a seconda dei bonus per facilitare il riscatto di Maurito da parte dei parigini. Un esito della trattativa che accontenta tutti e che fa gioire la moglie-agente dell'argentino che su Instagram scrive: "Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Au revoir".

"Ho fatto un buon lavoro. Ora aspetto buone notizie. Presto ad alti livelli, au revoir". Questo il messaggio sui social di Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi, che evidentemente si riferisce al buon esito della trattativa tra Inter e Paris Saint-Germain per confermare la permanenza del bomber argentino all'ombra della Tour Eiffel. I due club infatti sono al lavoro da giorni per trovare un'intesa, un accordo a metà strada tra i 70 milioni fissati per il riscatto (clausola in scadenza il 31 maggio, ndr) e la richiesta di sconto dei parigini.

Secondo ESPN, i nerazzurri avrebbero accettato la proposta da 55-60 milioni a seconda dei bonus del PSG e in settimana sarebbe attesa la fumata bianca. Questo grazie anche al lavoro di mediazione della signora Wanda presso l'Inter, anche perchè al club di Suning serve liquidità per poter finanziare il mercato estivo, soprattutto nel parco attaccanti dove gli obiettivi dichiarati sono Timo Werner ed Edinson Cavani, in uscita proprio dal Paris Saint-Germain. All'orizzonte sembrano dunque incastrarsi i pezzi del puzzle: Mauro Icardi resterà a Parigi e firmerà un contratto di 4 anni da 10 milioni di euro a stagione.

