La Juventus ha il dopo Sarri già in casa: Andrea Pirlo in panchina dal 2021?

Gli ultimi risultati hanno messo in bilico la posizione del tecnico arrivato la scorsa estate dal Chelsea e innescano suggestioni sulla possibile investitura di Pirlo, l'anno prossimo alla guida della formazione Under 23. Che sia una sorta di antipasto in vista di uno sbarco in prima squadra, alla stregua di quanto fece il Barcellona con Guardiola e Luis Enrique.

Non è passata nemmeno una stagione, c'è un campionato da vincere e una Champions League da concludere, eppure ci sono dubbi sul proseguo dell'avventura di Maurizio Sarri alla Juventus. Il gioco non ha mai convinto, la squadra ha avuto poca continuità nell'arco della stessa gara e gli ultimi risultati hanno messo in bilico la posizione del tecnico arrivato dal Chelsea nell'estate 2019 con un contratto triennale.

Il feeling con l'ambiente non è mai sbocciato e quindi potrebbe anche iniziare la caccia ad un sostituto: difficile un ritorno di Max Allegri, impossibile arrivare a profili come Guardiola, Klopp e Zidane, ecco che la suggestione arriva direttamente dall'interno per i bianconeri ovvero Andrea Pirlo! L'ex regista della Nazionale è stato appena nominato allenatore della formazione Under 23 con un accordo fino al 2022 (la stessa scadenza di Sarri) e pare che l'intento della società di Andrea Agnelli sia quello di fargli fare pratica in vista di un possibile sbarco in prima squadra dall'estate 2022 o magari anche prima, già nel 2021.

Non è detto che il destino di Sarri e quello di Pirlo siano legati, ma pare proprio che il progetto della Juventus sia questo, costruirsi un tecnico in casa seguendo l'esempio del Barcellona con Guardiola e Luis Enrique, prima tecnico della squadra 'B' e poi allenatori con successo della formazione blaugrana. Secondo il Corriere di Torino, questo percorso potrebbe spettare anche a Buffon e Chiellini dal punto di vista dirigenziale, seguendo il solco tracciato all'epoca da Pavel Nedved.

