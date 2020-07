La moviola di Juventus-Atalanta: due rigori per i bianconeri per mani di de Roon e Muriel in area

Gli episodi più controversi della sfida dell'Allianz Stadium diretta dal sig. Piero Giacomelli della sezione di Trieste.

La moviola di Juventus-Atalanta (arbitro: Piero Giacomelli di Trieste)

-Minuto 10': ammonito Bernardeschi per una scivolata su Castagne. Giallo un po' pignolo per l'ex Fiorentina.

-Minuto 16': vantaggio dell'Atalanta con il gol di Zapata che taglia in posizione regolare sul servizio di Gomez. C'è però un silent check su come è partita l'azione, con Freuler che recupera regolarmente il pallone dai piedi di Dybala. Gol confermato.

-Minuto 20': Ilicic chiede il rigore per un tocco di braccio di Matuidi, ma il francese tocca in realtà col petto.

-Minuto 23': Zapata calpesta de Ligt dopo un intervento del difensore olandese. La panchina della Juventus protesta, ma è assolutamente involontario quanto fatto dall'attaccante colombiano.

-Minuto 29': intervento da dietro di Cuadrado su Zapata, giusto il giallo al difensore della Juventus che salterà la prossima contro il Sassuolo.

-Minuto 45': nel finale è Dybala a chiedere il rigore per un intervento di Freuler che però viene effettuato con la schiena. Il silent check ha confermato: non c'è rigore.

-Minuto 54': Dybala mette in mezzo ma arriva il tocco di braccio di de Roon in area di rigore. Braccio leggermente staccato, per Giacomelli fa volume. Il VAR conferma tutto: c'è il braccio, fa volume ed è dentro l'area di rigore.

-Minuto 59': rischia più di qualcosa Matuidi con un calcione da dietro a Gomez. Si lamenta e tanto l'attaccante argentino.

-Minuto 60': ammonito Pasalic per un fallo da dietro su Matuidi.

-Minuto 65': intervento di de Roon su Bentancur, ha rischiato molto l'olandese ma per Giacomelli non c'è fallo.

-Minuto 70': Ronaldo solo davanti a Gollini, ma arriva il grande intervento del portiere nerazzurro. C'era comunque il fuorigioco del portoghese sul tocco di Higuain.

-Minuto 73': tackle da dietro di Rabiot su Muriel e punizione per l'Atalanta. Giallo giusto per Rabiot che ha speso un fallo tattico.

-Minuto 89': ancora un rigore per la Juventus a causa del braccio larghissimo di Muriel sul tocco all'indietro di Higuain.

