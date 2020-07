La moviola di Parma-Napoli: primi due rigori giusti, sbagliata la decisione sul rigore di Kulusevski

Gli episodi più controversi della gara del Tardini, anticipo della 35a giornata di Serie A, diretta dal sig. Antonio Giua di Olbia.

La moviola di Parma-Napoli (arbitro: Antonio Giua di Olbia)

-Minuto 45': rigore per il Parma per atterramento di Mário Rui ai danni di Alberto Grassi, servito in area da Siligardi. Contatto impercettibile, ma il contatto c'è con i due giocatori che intersecano le loro traiettorie. Giua non ricorre neanche alla VAR e assegna il rigore ai padroni di casa: non era facile, ma è una decisione che ci sta.

-Minuto 53': tocco di braccio di Grassi sulla conclusione da fuori di Fabián Ruiz. L'arbitro ammonisce Grassi, ma comanda solamente un calcio di punizione e viene così richiamato dal VAR. Le immagini mostrano che il braccio del giocatore del Parma era all'interno dell'area rigore: fischiato dunque il penalty per la formazione ospite.

-Minuto 85': terzo rigore di giornata, secondo per il Parma. A conquistarlo è Kulusevski sul contatto con Koulibaly. Lo svedese è bravo a saltare il difensore del Napoli, ma poi finisce a terra una volta entrato in area. Solo in caduta arriva il tocco, infatti, di Koulibaly. Giua è sicuro e, questa volta, non viene richiamato dal VAR. Un rigore che sembrava proprio non esserci.

