Le pagelle di Parma-Napoli 2-1: Kulusevski torna decisivo, ingenuo Koulibaly

E' tempo di dare i voti ai protagonisti del match di scena al Tardini di Parma tra la squadar di D'Aversa e il Napoli di Gattuso. Bene Pezzella e Brugman, Kulusevski entra ed è decisivo nel finale. Negli ospiti malissimo Allan, negativo anche Demme. Koulibaly fa tutto bene ma è ingenuo nel finale e causa il rigore decisivo.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6: Preciso e pulito. Il Napoli tira e tanto verso la sua parte, ma in verità centra pochissimo lo specchio della porta.

Matteo DARMIAN 5,5: Fatica su Insigne, cerca di limitarlo come può. Però nella ripresa l'avversario lo salta ripetutamente.

Kastriot DERMAKU 6: Utile sulle palle inattive, riesce a non far rimpiangere l'onnipresente Iacoponi.

Bruno ALVES 5,5: Con gli attaccanti del Napoli tutti molto veloci, lui non ha il passo per stare con loro e spesso è in ritardo.

Giuseppe PEZZELLA 7: Costante spina nel fianco sulla fascia. Di Lorenzo, soprattutto nel primo tempo, fatica a tenerlo. Sorpresa di questa sera.

Insigne - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Alberto GRASSI 6: Fa il suo nel mezzo, con grinta e cattiveria. Sfortunato in occasione del rigore. Si fa male nella ripresa. (Dal 60' Antonino BARILLA' 6,5 - Cambio estremamente utile per il Parma. Aiuta tantissimo la difesa, spazzando via con le cattive diversi palloni pericolosi).

Gaston BRUGMAN 7,5: Che match dell'uruguagio, nel mezzo sono tutte sue. Giostra benissimo il gioco, è anche super utile in fase difensiva e in ripiegamento.

Jasmin KURTIC 5,5: Un po' impaurito, non si fa mai vedere in zona offensiva con i suoi soliti inserimenti. (Dal 74' Simone IACOPONI 6 - D'Aversa lo manda in campo negli ultimi venti minuti per dare tranquillità alla retroguardia e lui riesce nello scopo).

Luca SILIGARDI 6: Nonostante non abbia praticamente mai giocato da titolare quest'anno, fa il suo. Qualche buona giocata, un tiro interessante. Partita sufficiente. (Dal 58' Dejan KULUSEVSKI 6,5 - Difficile dare un voto al match di Dejan. In verità prima dell'azione del rigore le sbaglia praticamente tutte, e quando prova a passare sbatte contro il muro di Koulibaly. Però il calcio è fatto di episodi ed è lui a regalare il successo ai suoi: prima salta il difensore, poi si mette in mezzo e si fa spingere. Rigore generosissimo, ma è andata così. Dal dischetto è freddissimo e mette a segno l'ottavo gol in stagione).

Caprari - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Gianluca CAPRARI 6,5: Per la seconda volta consecutiva da titolare, non delude le attese. Segna finalmente il suo primo gol in maglia crociata. (Dal 74' GERVINHO 4,5 - Entra con una sufficienza irritante, fastidioso. Insopportabile quando entra in campo svogliato).

Yann KARAMOH 6: Dopo tante partite negative, disputa una buona ora di gioco. Utile sulla fascia, corre molto, ci prova anche a farsi vedere in zona offensiva. (Dal 60' Roberto INGLESE 6 - Riesce meglio nell'aiuto alla difesa, meno nella fase offensiva).

All. Roberto D'AVERSA 6,5 - La formazione titolare aveva stupito tutti, soprattutto con un attacco totalmente rivoluzionato. In verità il Parma di oggi è stato assolutamente equilibrato e questa vittoria è il risultato di motli sforzi profusi negli ultimi tempi e spesso non ripagati. Dopo tante partite negative e un po' di sfortuna, finalmente ritrova il successo. Salvezza meritata, da festeggiare purtroppo ancora in quarantena.

Caprari - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

=== NAPOLI ===

Alex MERET 6 – In verità il Parma non tira mai in porta. Per lui è una calda sera abbastanza tranquilla.

Giovanni DI LORENZO 5,5 - Soffre veramente tanto nel primo tempo su un sorprendente Pezzella, assolutamente in giornata. Migliora nella ripresa.

Nikola MAKSIMOVIC 5,5 – Clamorosa indecisione sul retropassaggio di Allan dove si fa saltare da Karamoh, fortunato che l'attaccante non la mette dentro. Meglio nella creazione di gioco.

Kalidou KOULIBALY 6 – Perfetto sino al minuto 86'. Ogni pallone è suo, su Kulusevski lo tiene con una facilità incredibile. Sembra insuperabile. Poi purtroppo la bella giocata dell'avversario e il rigore causato.

Mario RUI 6 – Partita dai due volti: non irreprensibile dietro, causa anche lui un rigore ingenuo. Meglio in fase offensiva, anche perché dalla sua parte c'è Darmian e Insigne che lo aiutano negli spazi.

Fabian RUIZ 6,5 – Uno dei migliori. Sa sempre cosa fare palla al piede, pericolosissimo anche nei tiri dalla distanza. (Dal 77' Piotr ZIELINSKI 6,5 - Buon ingresso, si prende qualche fallo nel mezzo e prova a rendersi utile sulla mediana).

Diego DEMME 5 – Male. Non si vede mai, spesso avulso dal gioco. Lontano parente del giocatore ammirato pre lockdown. (Dall'86' Stanislav LOBOTKA S.V).

Marques Loureiro ALLAN 4,5 - Confuso, perso. Lontano parente di quello ammirato tempo fa da queste parti. Sbaglia moltissimo, non azzecca un passaggio nel mezzo. (Dal 65' Eljif ELMAS 5,5 - Meglio, ma non poi tanto, rispetto al collega sostituito. Mai cercato dai compagni, lui non si fa neanche vedere).

Matteo POLITANO 5,5 – A corrente alternata, senza incidere più di tanto nel match. (Dal 65' José Maria CALLEJON 5,5 - Senza infamia e senza lode il suo ingresso. Poco incisivo).

Hirving LOZANO 5,5 – Tanto impegno, molta corsa ma spesso a vuoto. Fatica nella posizione di falso nueve dove viene messo in campo. (Dall'86' Amis YOUNES 5 - Una palla toccata, un rigore in movimento sparato in curva. Era più facile metterla dentro).

Insigne - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Lorenzo INSIGNE 6,5 - Uomo squadra, l'ultimo ad arrendersi. Freddo sul rigore, bravissimo nel trovare spesso la giocata. Il migliore degli ospiti.

All. Gennaro GATTUSO 6 - Napoli a tratti lezioso e con la testa alla Champions. Però è anche sfortunato. Tanti tiri da fuori, alcuni vicini allo specchio della porta. Poi la perde con due rigori molto generosi. Insomma, non tutto è da buttare.

