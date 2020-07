Era dal 23 giugno che il Parma non vinceva. Da allora sei sconfitte e un pareggio. Una crisi finita con il successo contro il Napoli di Gattuso, nel festival dei rigori. Finisce 2-1, con tutti i gol segnati dal dischetto. La apre Caprari nel primo tempo, pareggia Insigne ad inizio ripresa, Kulusevski regala i tre punti ai crociati nel finale. Parma salvo matematicamente a quota 43, Napoli a 56.

Dopo una vita il Parma torna al successo! Tre punti scaccia crisi per la squadra di D'Aversa che batte il Napoli al Tardini per 2-1. Era dal 23 giugno che mancava la vittoria ai ducali, ai tempi vicini alla zona Europa League. In queste ultime sette partite però è successo di tutto, con solo un pareggio e ben sei sconfitte. Ora però arriva la luce in fondo al tunnel.

Un successo prestigioso, che si aggiunge a quello dell'andata. Tre punti che sanciscono l'aritmetica salvezza dei crociati, che salgono in classifica a quota 43, già 2 punti in più rispetto allo scorso anno.

I padroni di casa giocano la loro classica partita, tutti dietro chiusi e ordinati per provare a ripartire. Il gioco, in fin dei conti, riesce, anche se sono i tiri dal dischetto gli assoluti protagonisti del match. Si perché tutte e tre le reti segnate arrivano da rigore, sicuramente molto generosi per il Parma, mentre per il Napoli arriva dall'ennesimo fallo di mano.

Buon risultato per il Parma, passo falso del Napoli. La squadra di Gattuso sembra avere meno mordente e voglia del solito, anche se comunque di occasioni per vincere e per pareggiare ne ha avute e tante, ma alla fine la palla non entra. Seconda sconfitta post lockdown, forse la testa è già a Barcellona.

Kulusevski - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020

Tabellino

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (dal 60' Barillà), Brugman, Kurtic (dal 74' Iacoponi); Siligardi (dal 58' Kulusevski), Caprari (dal 74' Gervinho), Karamoh (dal 60' Inglese).

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz (dal 77' Zielinski), Demme (dall'86' Lobotka), Allan (dal 65' Elmas); Politano (dal 65' Callejon), Lozano (dall'86' Younes), Insigne.

GOL: Caprari (P), Insigne (N), Kulusevski (P),

ASSIST: Nessuno

AMMONITI: Lozano (N), Brugman (P), Iacoponi (P),

ESPULSI: Nessuno.

ARBITRO: Giua

Insigne - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020

La cronaca in 10 momenti chiave

03' SUBITO SEPE SALVA SU POLITANO: Napoli che comanda il gioco e Parma chiuso dietro, Insigne cross basso per l'inserimento di Politano che calcia, ma è centrale e Sepe se la ritrova addosso.

31' DI LORENZO SALVA SULLA LINEA: Erroraccio tra Maksimovic e Allan, Karamoh prende palla e prova a saltare Meret ma non riesce, passa dietro a Siligardi che prova il tiro, salvato sulla linea di testa da Di Lorenzo.

45+1' RIGORE E GOL DEL PARMA: Siligardi serve Grassi sull'inserimento, contatto lieve con Mario Rui e per l'arbitro è rigore. Sul dischetto va Caprari che non sbaglia.

53' INSIGNE PAREGGIA DAL DISCHETTO: Tiro di Lozano dal limite, sbatte sul braccio di Grassi. Mano e rigore. Sul dischetto va Insigne che la mette dentro.

67' DESTRO A GIRO DI INSIGNE: Bellissima giocata da posizione defilata, rientra e tiro a giro, fuori di poco.

72' SEPE SALVA SU LOZANO: Tiro di esterno dal limite, Sepe in tuffo sul secondo palo mette in corner.

76' ANCORA DAL LIMITE CI PROVA IL NAPOLI: Stavolta va Calloejon, alto non di molto.

83' DI LORENZO!!! FUORI DI UN SOFFIO: Dal limite Diego prova a piazzarla. Fuori di nulla.

86' KULUSEVSKI LA CHIUDE: Spinta di Koulibaly su Kulusevski. Rigore generoso, dal dischetto Dejan non sbaglia.

90+4' SPRECA TUTTO YOUNES: Azione giocata al meglio dal Napoli, un uno-due perfetto con palla sulla fascia che va dietro per l'accorrente Younes che però la spara altissima.

Caprari - Parma-Napoli - Serie A 2019/2020

La statistica chiave

Dopo Inglese, Kucka e Gervinho, arrivano anche i rigoristi Caprari e Kulusevski. Sono ben cinque diversi. Record di questa Serie A.

MVP

Gaston BRUGMAN: Che match dell'uruguagio, nel mezzo sono tutte sue. Giostra benissimo il gioco, è anche super utile in fase difensiva e in ripiegamento.

Promosso

Giuseppe PEZZELLA: Costante spina nel fianco sulla fascia. Di Lorenzo, soprattutto nel primo tempo, fatica a tenerlo.

Bocciato

ALLAN: Confuso, perso. Lontano parente di quello ammirato tempo fa da queste parti. Sbaglia moltissimo, non azzecca un passaggio nel mezzo.

