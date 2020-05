La precisazione chiave del CTS: "Con un positivo, tutta la squadra in quarantena"

Dopo la dichiarazione congiunta del Ministro dello Sport e quello della Salute sulla ripresa degli allenamentI collettivi, occhio al punto chiave del Comitato Tecnico Scienfitico: "Le squadre di calcio devono essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi".

Dopo l’ok arrivato dai rappresentanti del governo italiano, con il comunicato congiunto del Ministro dello Sport e quello della Salute sulla ripresa degli allenamenti collettivi dal prossimo 18 maggio, una nota veramente importante per la ripresa del calcio italiano è quella lanciata dall’Ansa.

L’agenzia giornalistica infatti ha appreso che “Le squadre di calcio devono essere sottoposte a una quarantena generalizzata di 14 giorni in caso di una positività al Coronavirus durante gli allenamenti collettivi che riprenderanno il 18 di maggio”.

Serie A Via libera di Spadafora e Speranza: “Allenamenti di squadra da lunedì, ma con prudenza” DA 3 ORE

E questa dunque una delle indicazioni per le variazioni al protocollo, formulate dal Comitato Tecnico Scientifico nel parere chiesto dal Governo, per la ripresa degli allenamenti collettivi dalla prossima settimana. Un punto però che pone immediati dubbi rispetto alle reale possibilità di ripresa del calcio in Italia: a differenza della Germania infatti (caso della Dinamo Dresda esclusa), basterà di fatto un solo positivo a bloccare tutti gli altri per 14 giorni.

Tra le altre puntualizzazioni, il CTS sottolinea che le misure previste dal protocollo di sicurezza per la ripresa degli allenamenti di gruppo del calcio sono sotto la diretta responsabilità del medico sociale.

Play Icon WATCH 🎙 Calcio in Italia, si riparte o no? Tra date, protocolli e il passo decisivo... Della Germania 00:30:35

Serie A Milan, Zlatan Ibrahimovic è rientrato. Ora 14 giorni di quarantena, poi gli allenamenti in gruppo DA UN' ORA