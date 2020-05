Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha promesso ai suoi giocatori un ricco premio in caso di vittoria del campionato di Serie A: 10 milioni di euro da spartire tra i giocatori biancocelesti. Lo riporta il Corriere dello Sport.

A Formello, non è una novità, c’è tanta voglia di riprendere a giocare. La Lazio è in piena lotta Scudetto, e durante questo periodo di stallo causato dal Coronavirus, Lotito ha provveduto a tenere alta la concentrazione attraverso una fitta campagna di dichiarazioni pubbliche, azioni politiche e… cospicui incentivi. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, durante la riunione svoltasi il 18 maggio a Formello, Il presidente ha annunciato ai giocatori un premio economico in caso di vittoria dello Scudetto: un bonus di 10 milioni da spartire tra i 25 giocatori laziali.

Serie A Mario Götze, futuro in Serie A? Milan, Lazio, Roma o Atalanta: a chi serve di più? DA 19 ORE

L’incentivo verrà ratificato nel prossimo incontro tra Lotito e la squadra, il 3 giugno. Secondo alcune testimonianze, i giocatori avrebbero accolto con estremo entusiasmo lo stimolo lanciato dal presidente biancoceleste: da un incontro che pareva essere indirizzato verso la risoluzione del nodo stipendi, i calciatori si sono ritrovati con un potenziale guadagno di 400mila euro a testa. E può gioire anche Inzaghi, siccome il suo bonus in caso di vittoria del Campionato ammonterebbe a 500mila euro.

Questo accordo ha permesso a Lotito di rafforzare lo spirito della squadra verso l’unico obiettivo comune, ma gli ha permesso anche un maggior margine di contrattazione per quanto riguarda il problema degli stipendi: dall’incontro del 18 maggio infatti, assieme ai giocatori è stato stabilito il taglio di una mensilità e il rinvio di un’altra a fine stagione. Inoltre, la decisione di premiare i giocatori potrebbe giovare all'immagine di Lotito, coinvolto in un'indagine - avviata dalla Procura della Federcalcio - riguardo un presunto pagamento in nero dello stipendio di Mauro Zarate.

Play Icon WATCH 🎙 100% Lazio, dal Best 11 al presente con Lotito, passando per Gascoigne, Nesta e Nedved 00:33:03

Serie A L'inchiesta de Le Iene accusa Lotito: "Pagò Zarate in nero". E la FIGC avvia un'indagine... IERI A 07:56