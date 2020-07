Il tecnico della Lazio commenta il pareggio per 0-0 sul campo dell'Udinese: "I ragazzi hanno fatto una buona prova, ci è mancato il guizzo per portare a casa la partita. Ci mancano tante assenze, i numeri dicono che siamo la terza squadra a fare più chilometri. Ci manca lucidità e ricambi il resto".

Dopo tre sconfitte di fila la Lazio muove la classifca pareggiando 0-0 sul campo dell'Udinese, un punto prezioso che avvicina i biancocelesti alla Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi prova a guardare il bicchiere mezzo pieno nell'analisi a Sky: "I ragazzi hanno fatto una buona prova, ci è mancato il guizzo per portare a casa la partita. L’Udinese in ripartenza è sempre pericolosa, mi prendo il punto, mancano tre punti per la Champions. Sono tredici anni che non andiamo in Champions League e questo è il nostro obiettivo".

Poi ha aggiunto: "I numeri sono dalla nostra, il nostro cammino è incredibile. Abbiamo vinto una Supercoppa, lottiamo per lo scudetto dopo vent'anni, stiamo andando in Champions League dopo tredici". Inzaghi ricorda ancora una volta le tante assenze e i problemi di rotazioni: "Ci mancano tante assenze, i numeri dicono che siamo la terza squadra a fare più chilometri. Ci manca lucidità e ricambi".

Il tecnico respinge poi le polemiche che parlano di liti con lo staff medico visti i tanti infortuni: "C'è stata molta tranquillità, sono cose costruite ad arte. Un presidente guarda la realtà, vuole sapere le cose, siamo la terza squadra che corre di più. Non è per crearmi alibi, non ne abbiamo bisogno, ma non avendo rotazioni la squadra non ha lucidità. Rosa? Stiamo parlando con la società per rinforzare la squadra per la prossima stagione".

