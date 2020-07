Le 5 verità che ci ha lasciato Juventus-Lazio: Rabiot in crescita, Scudetto meritato

Il francese gioca un'altra ottima partita: bravo Sarri ad aspettarlo. In questa Juventus il giocatore imprescindibile é Paulo Dybala. Juventus piú continua, titolo meritato. Lazio ben allenata ma con una rosa troppo corta: urgono rinforzi per la prossima stagione

1) Juventus, lo Scudetto é a un passo, ma per la Champions serve di piú

La Juventus ha ormai in tasca il suo nono titolo consecutivo. A sancirlo é la vittoria sulla Lazio, in una giornata complessivamente molto favorevole ai bianconeri. I Sarri boys si sono dimostrati e confermati i piú forti, i più continui e grazie ai loro assi hanno incanalato questo mini torneo post lockdown nel verso giusto, staccando gli avversari più temibili. La sensazione é che in Italia non ci sia storia per la netta superioritá della rosa a disposizione del tecnico toscano, mentre in Europa la strada sia in salita, per una scarsa soliditá emersa in tutta la stagione. Vedremo cosa succederá con il Lione e poi nel caso alle final eight di Lisbona, dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

2) Inzaghi allenatore intelligente

Simone Inzaghi é un ottimo allenatore, un uomo intelligente, capace di lavorare ad alti livelli. Lo ha confermato a Torino, nella sfida contro una squadra di un altro livello, preparando la gara in modo attento e provando a difendersi nel modo migliore. Alla fine la Juventus ha avuto la meglio, ma il sussulto finale della Lazio conferma lo spirito che ha saputo dare alla sua squadra. Le assenze e gli infortuni hanno fatto la differenza da giugno in poi per i biancocelesti, che comunque avranno l'onore e il merito di disputare la prossima Champions League.

3) Lazio: urgono rinforzi per le rotazioni

E al punto due ci ricolleghiamo così. Nella prossima stagione la Lazio dovrà disputare partite di alto profilo ogni tre giorni tra campionato e Champions League. In questo periodo anomalo non ci sará spazio per fare un ritiro adeguato e una preparazione mirata. Il compito di Tare e Lotito, allora, sará quello di allungare la rosa biancoceleste e di prendere almeno 3/4 pedine di livello o quantomeno intercambiabili con i titolari. Senza rinforzi é impensabile reggere il doppio impegno.

4) Rabiot, che crescita! Merita altre occasioni

Un'altra buona prova di Adrien Rabiot. Uno dei pochi a sapersi mettere in luce in queste gare di giugno e luglio, cancellando di fatto le pessime prestazioni della prima parte di stagione. Se non altro, dopo diverse partite positive, Rabiot si é meritato una conferma per la prossima annata bianconera e ha dimostrato di possedere doti utili alla causa. Bravo Sarri ad aspettarlo e a crederci.

5) Dybala imprescindibile per questa Juventus

Paulo Dybala é un giocatore fondamentale per questa Juventus. Un perno, un faro, un elemento imprescinbile. Nella sfida con la Lazio, che avrebbe dovuto iniziare in panchina per un fastidio alla schiena, ha offerto le ennesime giocate da urlo, rivelandosi di fatto come vero uomo in piú in questa squadra. Esiste una Juve con il suo 10 e una Juve senza. E la prima é decisamente più allettante e al tempo stesso superiore rispetto alla seconda.

