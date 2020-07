Le pagelle di Atalanta-Bologna 1-0: Muriel una sentenza, ma Bologna che non sfigura

Il migliore in campo è Muriel, che alla fine decide questo Atalanta-Bologna e regala il secondo posto in classifica alla Dea. Bologna comunque promosso per preparazione alla gara e atteggiamento.

===Le pagelle dell’ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6,5 – Attento in un paio di occasioni, specie in avvio sul gran tiro di Soriano.

Rafael TOLOI 6,5 – Benissimo dietro, eccellente anche nelle solite generosi sortite offensive. Sfiora anche il gol.

José Luis PALOMINO 6,5 – Esce stremato, ma è un leader nel guidare la difesa dove Palacio e Barrow sono ben contenuti. Dall’80’ Bosko SUTALO – sv.

Berat DJIMSITI 6,5 – Convincente stasera, come tutto il reparto difensivo della Dea che non si concede mai distrazioni. Anche lui esce stremato per noie muscolari nel finale. Dall’86’ Mattia CALDARA – sv.

Timothy CASTAGNE 5,5 – E’ vero, è da una sua percussione che nasce il gol, ma al di là di quella combina poco. Meno convincente del solito sugli esterni stasera la Dea.

Marten DE ROON 6 – In mezzo al campo lavora in maniera generosa. Ma anche lui dà la sensazione stasera di fare un po’ più fatica del solito.

Remo FREULER 6 – In mezzo al campo il Bologna la mette anche sul fisico. Fatica nel dettare i ritmi, ma è comunque promosso.

Robin GOSENS 5,5 – Si riscopre umano dopo una stagione da alieno: nel caldo torrido e dopo tantissime partite ad alto livello, per una sera corre un po’ meno del solito.

Mario PASALIC 5,5 – Non un primo tempo particolarmente brillante. Ritmi bassi e meno ispirato del solito. E infatti Gasperini ne fa a meno per la ripresa. Dal 46’ Luis MURIEL 7 – Ancora lui, dalla panchina, per una costante che si è ormai fatta legge in questa stagione. Porta brio all’attacco ed entra in partita come meglio non potrebbe. Uomo decisivo.

Alejandro GOMEZ 6 – Prova a illuminare una Dea un po’ più umana di quanto finqui aveva fatto vedere. E’ come al solito nel vivo della manovra, ma ha un paio di buone chance dal limite che calcia molto male. Dal 66’ Ruslan MALINOVSKYI 6 – Non porta un grande impatto alla partita. Non è insufficiente, ma aveva abituato ad altri standard nelle ultime giornate.

Duvan ZAPATA 6,5 – Sgomita, lotta, tiene a distanza Danilo e lavora per la squadra. L’immagine della sua partita, stasera, è proprio nel gol di Muriel. Esce per qualche noia muscolare, ma anche senza far gol è assolutamente positivo. Dal 66’ Ebrima COLLEY 5 – Ecco, non è Zapata. Entra e si mangia il gol che avrebbe chiuso la gara ben prima del 90’. Si fa notare per quello e per la simulazione in area nel finale. Rivedibile, diciamo.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – Per una notte torna sulla terra con una prestazione di squadra che non incanta. Nonostante questo però, come nel match con la Sampdoria ad esempio, la sua Dea ha imparato a vincere anche senza incantare. Sintomo di un’enorme crescita. Il rosso e la lite con Mihajlovic nel primo tempo sono già leggenda per i creatori di meme su Twitter.

===Le pagelle del BOLOGNA===

Lukasz SKORUPSKI 6,5 – Tanti ottimi interventi. Sul gol è incolpevole: Muriel tira molto forte ed era coperto.

Takehiro TOMIYASU 5,5 – Non una gran spinta offensiva e un po’ di fatica a contenere dietro. Giallo e infortunio muscolare nel finale da aggiungere al suo match... Dal 74’ Ibrahima MBAYE 6 – Ingresso senza infamia e senza lodi.

DANILO 6 – Alla fine è promosso. Fatica con un cliente scomodo come Zapata, ma tutto sommato molto spesso riesce comunque a tenere botta.

Stefano DENSWIL 5,5 – Impreciso nella lettura che porta al gol della Dea.

Ladislav KREJCI 6 – Non si produce in particolari momenti degni di nota. Contiene comunque con ordine le sgroppate ovvensive della Dea. Dal 77’ Federico SANTANDER – sv.

Gary MEDEL 6,5 – Partita di enorme generosità in mezzo al campo. Sempre pronto a coprire e a raddoppiare.

Mattias SVANBERG 6,5 – Anche lo svedese gioca una buonissima gara, mettendosi a schermo di una difesa che centralmente non corre quasi mai pericoli se non in un paio di occasioni. Dal 63’ Nicolas DOMINGUEZ 6 – Prosegue per una mezz’oretta il buon lavoro del compagno.

Roberto SORIANO 6 – Scalda le mani di Gollini in avvio, poi offensivamente combina poco. Quanto aiuta però, anche lui, in fase di copertura.

Andreas SKOV OLSEN 5,5 – Eccessiva tendenza a rientrare sul sinistro che alla fine l’Atalanta legge sempre bene. Mai pericoloso. Dal 63’ Riccardo ORSOLINI 6,5 – Decisamente più ispirato il Bologna dal suo ingresso in campo. Rapidità e guizzi che portano corner e buon giocate offensive.

Musa BARROW 6 – Mihajlovic lo rimprovera spesso, ma per un tempo è sicuramente molto positivo. Conclusioni pericolose e una traversa su punizione. A inizio ripresa però si spegne e Mihajlovic, dopo il gol subito, prova a rivoluzionare l’attacco. Dal 63’ Nicola SANSONE 6 – Non si costruisce occasioni pericolose ma nemmeno sfigura.

Rodrigo PALACIO 6 – Un match come al solito intelligente. Lavora sempre per favorire i movimenti di squadra e mai per la gloria personale. Potrebbe però far meglio in un paio di occasioni, specie quella dal limite dopo essersi liberato di Freuler con un tunnel.

All. Sinisa MIHAJLOVIC 6,5 – Il suo Bologna gioca una partita attenta e con poche sbavature, segno importante dal punto di vista psicologico dopo i 5 gol presi a San Siro. Si fa rispettare anche fuori con un epico faccia a faccia con Gasperini. Insomma, sul campo i suoi non sfigurano affatto e dal punto di vista tattico il serbo l’aveva preparata davvero a dovere.

