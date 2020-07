L'Atalanta gioca un match meno brillante del solito, ma si fa bastare ancora una volta Muriel dalla panchina: la Dea batte 1-0 il Bologna e vola così al 2° posto in classifica almeno per una notte.

Meno bella, meno brillante, meno efficacie sugli esterni, ma nonostante questo comunque vincente. E’ una grande in tutti i sensi ormai l’Atalanta, ed è proprio questo tipo di partite – esattamente come quella con la Sampdoria ad esempio – a testimoniarlo. La Dea infatti vince ancora e si fa bastare un colpo del solito Muriel (dalla panchina) per avere la meglio su un ottimo Bologna. Le parole di Mihajlovic dopo il Milan hanno infatti sortito effetto: i felsinei si presentano compatti e con le idee chiare dal punto di vista tattico. L’Atalanta, così, fatica a trovare i suoi spazi e a imporre i suoi ritmi. Ne viene fuori una gara che si accende solo nella ripresa e che è risolta, appunto, da un guizzo di Muriel; a dimostrazione, probabile, di una nuova dimensione per la Dea: quella di big. Una squadra che sta imparando a vincere anche quando non incanta. E che non a caso, almeno per una notte, sarà seconda in classifica dietro solo alla Juventus.

Il tabellino

Serie A Le pagelle di Atalanta-Bologna 1-0: Muriel una sentenza, ma Bologna che non sfigura DA UN' ORA

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino (80’ Sutalo), Djimsiti (86’ Caldara); Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez (66’ Malinovskyi), Pasalic (46’ Muriel); Zapata (66’ Colley).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu (74’ Mbaye), Danilo, Denswil, Krejci (77’ Santander); Medel, Svanberg (63’ Dominguez); Skov Olsen (63’ Orsolini), Soriano, Palacio; Barrow (63’ Sansone).

Gol: 62’ Muriel

Assist: Zapata.

Note – Ammoniti: Tomiyasu, Danilo; Freuler, Gosens, Colley, De Roon. Cacciato Gasperini al 36’ del primo tempo.

Il momento social

La cronaca in 5 momenti chiave

9’ SORIANO! PRIMA OCCASIONE BOLOGNA! Gran botta col destro, con Soriano che si gira e in un amen lascia partire un gran tiro. Attento Gollini a deviare in corner.

39’ TRAVERSA BOLOGNA! BARROW! Vicini al gol gli ospiti con l'ex di turno: gran punizione di Barrow che la fa girare sopra la barriera in maniera potente, la traversa salva Gollini.

49’ OCCASIONE PER MURIEL! ATALANTA VICINO AL GOL! Scappa via a Danilo Muriel e poi va col diagonale incrociato: Skorupski è molto attento e compie una parata non banale. La miglior chance della partita fin qui per la Dea.

53’ ATALANTA CHE SPINGE! TOLOI A UN PASSO DALLA RETE. Zapata lavora spalle alla porta, l'inserimento di Toloi è come al solito puntuale, il diagonale è deviato ma passa vicinissimo al palo. Dea che pare essere partita con ben altro piglio rispetto al primo tempo.

62’ GOL! MURIEL! ATALANTA IN VANTAGGIO! Castagna scappa a destra, Zapata lavora spalle alla porta e serve un buon pallone a Muriel che controlla e poi tira. Botta secca sul primo palo, Skorupski non può nulla.

MVP

Muriel. Ancora lui, dalla panchina, per una costante che si è ormai fatta legge in questa stagione. Porta brio all’attacco ed entra in partita come meglio non potrebbe. Uomo decisivo.

Le pagelle

Clicca qui.

Fantacalcio

PROMOSSO: Gollini. Attento quando è chiamato in causa, chi l’ha schierato si prende il ‘clean sheet’

BOCCIATO: Tomiyasu. Prestazione così così condita dal solito, ennesimo, cartellino giallo del suo campionato.

Serie A Le pagelle di Atalanta-Bologna 1-0: Muriel una sentenza, ma Bologna che non sfigura DA UN' ORA