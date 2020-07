I migliori in campo sono il croato, autore di tre reti, e un superbo ucraino. Ottimi anche de Roon e Gosens, Caldara l'unica nota stonata. Nelle Rondinelle si salvano Torregrossa e Spalek, mentre Chancellor è disastroso.

Le pagelle dell'Atalanta

Marco SPORTIELLO 6 - Si oppone con bravura a Torregrossa, che poi lo supera imparabilmente. Nel finale lascia spazio a Rossi, il suo terzo (dall'80' Francesco ROSSI s.v.)

Bosko SUTALO 6,5 - Prende rapidamente confidenza con il campo nonostante lo scarso minutaggio concessogli da Gasperini. Sicuro.

Mattia CALDARA 5 - L'unica nota stonata dell'Atalanta. Il suo avvio di partita è un incubo: per due volte sbaglia consentendo a Torregrossa di presentarsi davanti a Sportiello e, nella seconda occasione, il centravanti bresciano va a segno.

Berat DJIMSITI 6,5 - Avvio un po' complicato, poi anche lui prende le misure e la necessaria fiducia. Aiutato dall'andamento a senso unico della partita (dal 74' Lennart CZYBORRA s.v.)

Timothy CASTAGNE 6,5 - Un po' più in ombra rispetto ai compagni. Fa comunque ampiamente il suo, presidiando la propria fascia tra uno scambio e uno scatto (dal 74' Raoul BELLANOVA s.v.)

Adrien TAMEZE 6,5 - Al netto di qualche imprecisione, non ha mai paura di farsi dare il pallone. Un suo recupero porta al sesto gol. Mezzo voto in meno per la sciocchezza che consente a Spalek di firmare il 6-2.

Marten DE ROON 7 - Prezioso sia in copertura che in inserimento. E mortifero quando si getta nell'area avversaria per sparare in rete il pallone offertogli da Gosens.

Robin GOSENS 7,5 - Partitone. Un treno che fa su e giù per la fascia e che sa arrivare a destinazione: preziosissimi gli assist per de Roon e Zapata, che ringraziano e segnano.

Mario PASALIC 8 - Scatenato. Ha una voglia matta di lasciare il segno e si vede. Ogni volta che si inserisce da dietro è un pericolo, e i tre gol ne sono la più diretta testimonianza.

Ruslan MALINOVSKYI 8 - Superbo. Nel dribbling, nelle intuizioni, nell'assist, nella conclusione a rete. Si conferma prepotentemente dopo il gol gran gol in casa della Juve. Solo Pasalic, autore di una tripletta, gli ruba la scena (dal 74' Roberto PICCOLI s.v.)

Duvan ZAPATA 7 - Qualche impaccio nel liberarsi della guardia dei centrali avversari ce l'ha, ma appena ha un pallone buono a disposizione non perdona. Esce all'intervallo (dal 46' Ebrima COLLEY 6,5 - Si nota che è acerbo, ma si notano pure le sue grandi potenzialità. Serve a Pasalic il pallone della tripletta)

All. Gian Piero GASPERINI 8 - Cambiano gli interpreti, ma non cambia il risultato. Una squadra spumeggiante, che non cambia modo di giocare nemmeno se mancano Gomez e Ilicic. Uno spettacolo.

Le pagelle del Brescia

Lorenzo ANDRENACCI 5,5 - Gli tocca l'onta di raccogliere sei palloni dentro la propria porta. Di responsabilità dirette, però, se ne vedono forse solo sul primo gol.

Alessandro SEMPRINI 4,5 - Viene devastato in lungo e in largo da Gosens, che su quella fascia spadroneggia. Mettiamola così: è un'esperienza formativa.

Ales MATEJU 5 - Meglio rispetto a Chancellor, ma non può far molto contro gli attacchi avversari. E infatti esce dal campo con le ossa rotte.

Jhon CHANCELLOR 4 - Inizia come peggio non potrebbe, lasciando un inconcepibile buco in cui Pasalic si infila per andare a segnare. Male anche in occasione del quinto gol, segnato sempre dall'ex rossonero. In confusione.

Massimiliano MANGRAVITI 5 - Timido, bloccato sulle retrovie. Se non altro, a differenza di qualche compagno, non combina troppi disastri.

Nikolas SPALEK 6 - Uno dei più attivi con le sue ripartenze e i suoi tentativi di costruire qualcosa sulla destra. Nel finale viene premiato con il bel gol del 6-2.

Daniele DESSENA 5 - Prestazione quasi completamente difensiva, ma con scarsi risultati. Copre con le unghie e coi denti per 25 minuti, poi crolla assieme al resto della squadra.

Mattia VIVIANI 5,5 - Viene inserito da Lopez in un contesto impossibile da gestire. Mostra buone qualità, ma non è serata (dal 57' Sandro TONALI 6 - Entra a gara ampiamente compromessa, ma è bravo a servire a Spalek il pallone del 6-2)

Birkir BJARNASON 5 - Poco da raccontare. Tenta di dare il proprio contributo, ma non trova né la giusta posizione né il modo di rendersi utile.

Ernesto TORREGROSSA 6,5 - Si batte in maniera commovente per salvare l'onore della propria squadra. Manca il gol del momentaneo pareggio, poi lo trova. Ma è solo un'illusione (dal 61' Emanuele NDOJ 5,5 - Entra a partita chiusa e viene favorito dall'abbassamento dei ritmi)

Alfredo DONNARUMMA 6 - Sei di stima, per la grinta che non manca mai di riversare sul campo. Suo il tocco che, complice Caldara, manda a segno Torregrossa (dal 67' Florian AYÉ 5,5 - Pochi palloni toccati)

All. Diego LOPEZ 5 - Ormai pare aver perso completamente la speranza, così come i propri giocatori. Sarà un lento percorso verso il ritorno in B.

