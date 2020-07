La squadra di Gasperini supera momentaneamente Inter e Lazio grazie a una travolgente vittoria nel derby: tripletta dell'ex rossonero, a segno anche de Roon, Malinovskyi e Zapata. Di Torregrossa e Spalek le reti della bandiera delle Rondinelle.

Goleada e umiliazione. In uno dei derby più sproporzionati della storia, l'Atalanta fa quel che ormai ci si aspetta ogni volta dall'Atalanta: vince, diverte, segna a raffica. Finisce 6-2 contro un Brescia che resiste onorevolmente per 25 minuti, per poi crollare sotto i colpi impietosi della banda di Gasperini. Nemmeno il turnover imposto dal tecnico dei nerazzurri, che lascia in panchina Gomez e in tribuna Ilicic dopo aver già perso Muriel, muta il corso delle cose. Troppo il divario tecnico tra una formazione che scoppia sempre di salute e un'altra che, ormai, sembra solo contare i giorni che la separano dal ritorno in Serie B. E così c'è gloria un po' per tutti: per Pasalic, che firma addirittura una tripletta, e poi per de Roon, per Malinovskyi e per Zapata. I soli Torregrossa tengono alto l'onore delle Rondinelle, senza evitare la vergogna. E ora la classifica è davvero un bel vedere per l'Atalanta, momentaneamente seconda davanti alla coppia Lazio-Inter. Con il grosso rimpianto di cosa sarebbe potuto accadere senza quel mani in area di Muriel nel finale del big match contro la Juventus.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello (80' Rossi); Sutalo, Caldara, Djimsiti (74' Czyborra); Castagne (73' Bellanova), de Roon, Tameze, Gosens; Pasalic, Malinovskyi (74' Piccoli); Zapata (46' Colley). All. Gasperini

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini, Mateju, Chancellor, Mangraviti; Spalek, Dessena, Viviani (57' Tonali), Bjarnason; Torregrossa (61' Ndoj), Donnarumma (67' Ayé). All. Lopez

Arbitro: Gianluca Manganiello di Pinerolo

Gol: 2' Pasalic (A), 8' Torregrossa (B), 25' de Roon (A), 28' Malinovskyi (A), 30' Zapata (A), 54' Pasalic (A), 58' Pasalic (A), 83' Spalek (B)

Assist: Malinovskyi (A, 1-0), Donnarumma (B, 1-1), Gosens (A, 2-1), Gosens (A, 4-1), Malinovskyi (A, 5-1), Colley (A, 6-1), Tonali (B, 6-2)

Ammoniti: -

Note: -

La cronaca in 9 momenti chiave

2' – GOL DELL'ATALANTA. Tocco in area di Malinovskyi per Pasalic, che supera Andrenacci con un destro sul primo palo. Due minuti ed è già 1-0.

4' – Brescia a un passo dal pareggio: Caldara sbaglia, Torregrossa gli ruba il pallone, si presenta a tu per tu con Sportiello ma gli calcia addosso.

8' – GOL DEL BRESCIA. sfrutta un altro erroraccio di Caldara e questa volta, davanti a Sportiello, non sbaglia con un sinistro preciso.

25' – GOL DELL'ATALANTA. Affondo in area di Gosens, tocco all'indietro per de Roon che con uno splendido esterno di controbalzo batte Andrenacci. 2-1.

De Roon, Malinovskyi - Atalanta-Brescia - Serie A 2019/2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

28' – GOL DELL'ATALANTA. Solita botta portentosa da fuori area di Malinovskyi, che spara all'angolino basso senza lasciare scampo ad Andrenacci. 3-1.

30' – GOL DELL'ATALANTA. Cross di Gosens e tuffo di testa di Zapata, che da pochi passi non perdona e firma il 4-1. Ora è goleada.

55' – GOL DELL'ATALANTA. Assist di Malinovskyi per Pasalic, che passa agevolmente alle spalle di Chancellor e davanti ad Andrenacci non sbaglia. 5-1.

59' – GOL DELL'ATALANTA. Altro gol di Pasalic, che firma una tripletta con un sinistro vincente da pochi passi: questa volta l'assist è del giovane Colley dopo un recupero di Tameze. 6-1.

83' – GOL DEL BRESCIA. Tameze sbaglia completamente il disimpegno, Tonali recupera e tocca per Spalek, che con un diagonale incrociato batte il neo entrato Rossi per il 6-2 finale.

MVP

Pasalic. Scatenato. Ha una voglia matta di lasciare il segno e si vede. Ogni volta che si inserisce da dietro è un pericolo, e i tre gol ne sono la più diretta testimonianza.

Fantacalcio

Promosso – Malinovskyi. Superbo. Nel dribbling, nelle intuizioni, nell'assist, nella conclusione a rete. Si conferma prepotentemente dopo il gol gran gol in casa della Juve. Solo Pasalic, autore di una tripletta, gli ruba la scena

Bocciato – Chancellor. Inizia come peggio non potrebbe, lasciando un inconcepibile buco in cui Pasalic si infila per andare a segnare. Male anche in occasione del quinto gol, segnato sempre dall'ex rossonero. In confusione.

