Le pagelle di Atalanta-Sampdoria 2-0: Toloi decisivo, Gomez super, Muriel media/gol assurda!

Il migliore in campo è Toloi, che decide una gara altrimenti tiratissima e diretta verso lo 0-0. Super Papu però anche in mezzo alle difficoltà. E Muriel segna come nessuno in Europa.

===ATALANTA===

Pierluigi GOLLINI 6,5 – Un paio di interventi importanti, specie nel primo tempo. Sempre attento, ormai una certezza.

Rafael TOLOI 7 – Un gol troppo pesante. Sua la copertina: vale la 9a vittoria consecutiva all’Atalanta e accede ogni più incredibile sogno per il finale di stagione.

Mattia CALDARA 5,5 – Qualche sbavatura di troppo stasera, almeno due situazioni dove non è preciso e devono rimediare i compagni di reparto.

Berat DJIMSITI 6 – Un giallo fiscale dell’arbitro al primo giallo, ma la sua è stata comunque una partita diligente. Dal 52’ Marten DE ROON 6 – Ingresso in campo in un secondo tempo dove l’Atalanta cambia modulo tattico mettendosi a 4. Tuttofare.

Hans HATEBOER 6 – Si sono viste sue serate migliori, ma la Samp gli concede davvero poco spazio per le sue galoppate.

Remo FREULER 6 – Ordine in mezzo al campo, ma stasera trova pane per i suoi denti in una mediana blucerchiata che alla fine è spesso in superiorità numerica rispetto a quella della Dea.

Mario PASALIC 5,5 – Fatica. Non trova spazi. Non riesce nei consueti inserimenti. Dal 70’ Luis MURIEL 7 – Impressionante il suo apporto a gara in corso ma soprattutto in termine di media gol sui minuti. Il 17° sigillo piazzato stasera lo porta ad avere una media reti di un gol ogni 67 minuti; lui, che per media minuti spalmate su tutte le partite sta fin qui a 35 a giornata. Pazzesco.

Robin GOSENS 6 – Vale il discorso fatto con Hateboer dall’altra parte. Dall’86’ Thimothy CASTAGNE – sv.

Alejandro GOMEZ 7 – L’unico, negli spazi intasati, a trovare sempre una posizione o a estrarre una giocata pericolosa. Persino Claudio Ranieri da bordocampo a un certo punto si chiede: “ma questo come fa?”.

Josip ILICIC 5,5 – Vale il discorso fatto per tanti stasera nella Dea: la Samp non gli concede spazi e sul sinistro subisce un raddoppio costante. Dal 69’ Ruslan MALINOVSKYI 6,5 – Ha il merito di tirare un calcio d’angolo con l’angolazione studiata al goniometro: forte, testo e con la parabola perfetta per Toloi sul secondo.

Duvan ZAPATA 6 – Lotta... E anche tanto. Ma stasera tra Colley e Yoshida riesce a costruirsi una sola chance. Dall’86’ Bosko SUTALO – sv.

All. Gian Piero GASPERINI 6,5 – La sua Dea ormai viene affrontata dalle altre con le attenzioni che si concedono solo alle grandi. E al tempo stesso ragiona come una grande. Non va mai in panico infatti, nemmeno di fronte a un avversario che per 75 minuti concede le briciole. Cambia, ruota, si muta. E alla fine punisce, esattamente come le big, alla seconda occasione complessiva del match. Una striscia impressionante per una squadra a cui si fanno fatica a trovare nuovi aggettivi.

===SAMPDORIA===

Emil AUDERO 6 – Non deve compiere grandi interventi perché per 70 minuti la Dea lo preoccupa una sola volta, con Zapata. Incolpevole sui gol.

Bartosz BERESZYNSKI 6 – Grande dedizione in fase difensiva. Un raddoppio costante.

Maya YOSHIDA 7 – Prende le misure a Zapata e gioca una grande partita insieme al compagno di reparto. Gli scappa, sul serio, soltanto una volta.

Omar COLLEY 7 – Esattamente come Yoshida gioca un match impeccabile al centro. Al di là del risultato, il giudizio è sulla prestazione individuale.

Nicola MURRU 5,5 – L’unico da punire in una Samp davvero generosa: si fa saltare in testa da Toloi. La sbavatura che compromette tutto.

Fabio DEPAOLI 6,5 – Due fasi giocate con costanza e fino alla fine. In aiuto e in ripartenza. Promosso.

Albin EKDAL 6 – In mezzo al campo lotta, trattiene, sgomita e le dà quando deve darle. Dall’82’ Antonio LA GUMINA – sv.

Morten THORSBY 6 – Come Ekdal stasera più in contenimento che in costruzione. E va bene così.

Karol LINETTY 6,5 – E’ l’uomo delle due proiezioni: qualche tiro da fuori, ma anche tanti recuperi a intasare gli spazi.

Jakub JANKTO 6 – Gioca in maniera generosa. Davanti non combina mai nulla, ma dietro, come tutta la Samp, è un raddoppio costante per chiudere il sinistro a Ilicic. Dall’83’ Tommaso AUGELLO – sv.

Manolo GABBIADINI 6 – Due belle giocate, in particolare la conclusione dalla distanza nel primo tempo che impegna Gollini al volo. In pressione e in ripartenza, fa una buona figura come tutta la squadra. Dall’82’ Gaston RAMIREZ – sv.

All. Claudio RANIERI 7 – E non un mezzo voto in meno. Sette perché la sua Sampdoria è stata una delle squadre che più ha dato fastidio alla Dea in questa stagione. In pressione all’inizio; in attenzione difensiva; in capacità però anche di saper ripartire e riaggredire alta quando ne aveva l’opportunità. Una mano sapiente in una partita preparata ed eseguita nei dettagli. La perde per un gol dagli sviluppi di un calcio da fermo a un quarto d’ora dalla fine. Senza quello, avrebbe molto probabilmente strappato il pari.

