La Sampdoria di Ranieri gioca per 75 minuti una partita super gagliarda, ma poi è beffata da un colpo di testa di Toloi da corner. Muriel fa il resto. L'Atalanta vola così al 3° posto in attesa di capire cosa farà l'Inter, mettendosi anche a -2 dalla Lazio. Sabato sera la trasferta allo Juventus Stadium con 9 vittorie consecutive e da imbattuta in tutte le competizioni nelle ultime 13 partite.

Nona vittoria consecutiva per l’Atalanta, che soffre un po’ più del previsto ma alla fine supera la Sampdoria per 2-0. Giusto tributare però i meriti alla squadra di Ranieri, che per 75 minuti è perfetta in campo, soprattutto nell’attenzione e nella dedizione a livello difensivo. Poi però Toloi prende l’ascensore su un corner a un quarto d’ora dalla fine; e Muriel chiude 10 minuti più tardi con il suo 17° centro stagionale. Morale della favola la Dea prosegue la sua striscia di imbattibilità che dura ormai da 13 partite in tutte le competizioni: 12 di queste, sono vittorie. L’Atalanta per una notte supera così l’Inter al 3° posto e vola a -2 dalla Lazio. E sabato sera questa squadra va allo Juventus Stadium senza limiti, ma con la voglia di imporre la propria idea anche alla Juventus.

Il Tabellino

Serie A L'Atalanta batte la Samp: è a -2 dalla Lazio, a -9 dalla Juve. Vincono anche Roma, Toro e Sassuolo DA 14 MINUTI

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti (52’ De Roon); Hateboer, Freuler, Pasalic (70’ Muriel), Gosens (86’ Castagne); Gomez; Ilicic (69’ Malinovskyi), Zapata (86’ Sutalo).

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Murru; Depaoli, Ekdal (83’ La Gumina), Thorsby, Linetty, Jankto (83’ Augello); Gabbiadini (82’ Ramirez).

Gol: 75’ Toloi, 85’ Muriel.

Assist: Malinovskyi.

Note – Ammoniti: Djimsiti; Thorsby, Jankto, Bereszynski.

Il momento social

La cronaca in 4 momenti chiave

30’ GABBIADINI! ECCOLA QUI LA PRIMA OCCASIONE! Ripartenza Samp, Atalanta scoperta, dai 30 metri Gabbiadini lascia partire un gran tiro: Gollini dice di no deviando in corner, ma che bordata.

38’ OCCASIONE D'ORO ATALANTA! ZAPATA! Grandissimo lancio dalle retrovie, Zapata scappa alle spalle di Yoshida, controlla in maniera deliziosa ma non riesce a superare l'uscita di Audero. Eccola qui la prima occasione anche della Dea.

75’ GOL! TOLOI! ATALANTA IN VANTAGGIO! Corner calciato benissimo da Malinovskyi sul secondo palo, Toloi prende posizione sale in testa a Murru e mette dentro un gol pesantissimo. Atalanta in vantaggio.

85’ GOL! MURIEL! E SONO DUE! Dagli sviluppo del corner, Muriel raccoglie al limite e poi lascia partite un tiro sul primo palo che fredda Audero. 17° gol in stagione per Muriel.

MVP

Toloi. Un gol troppo pesante. Sua la copertina: vale la 9a vittoria consecutiva all’Atalanta e accede ogni più incredibile sogno per il finale di stagione.

Le pagelle

A seguire...

Fantacalcio

PROMOSSO: Muriel. Entra e piazza il 17° gol stagionale. Meglio di così non si può.

BOCCIATO: Ilicic. Questa sera combina pochino, imbrigliato dai raddoppi e dagli spazi intasati di una Sampdoria davvero ben messa in campo.

Champions League Champions ed Europa League, dove eravamo rimasti: guida al sorteggio, nuova formula, città e date DA 6 ORE