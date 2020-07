Le pagelle di Cagliari-Lecce 0-0: Cragno sempre attento, João Pedro e Babacar non vedono la porta

Andiamo alla scoperta dei migliori e dei peggiori della sfida della Sardegna Arena: pareggio a reti bianche sia grazie a due buone prestazioni dei portieri, ma anche a causa della poca efficienza degli attacchi. Salentini che colgono due pali da due passi, dall'altra parte João Pedro e Simeone poco precisi.

Le pagelle del Cagliari

Alessio CRAGNO 7,5 - Ancora una volta è lui a regalare punti al Cagliari. Sì perché, a parte i due legni colpiti dai salentini, la squadra ospite ha avuto altre occasioni da gol, ma il portierone toscano ha fatto il suo dovere con interventi decisivi.

Federico MATTIELLO 5,5 - Non si fa notare né sulla fascia né in fase difensiva. (dal 68' Paolo FARAGÒ 5,5 - Rischia troppo nel finale).

Sebastian WALUKIEWICZ 6,5 - Sta diventando ormai una certezza al centro della difesa.

Ragnar KLAVAN 6 - Quando si intasa l'area rischia, ma tutto sommato riesce a salvarsi.

Nahitan NÁNDEZ 6 - Grande corsa, grande voglia. Un giocatore che serve sempre, ma come contro la Fiorentina ha l'occasione giusta per segnare, ma la sbaglia da buona posizione.

Marko ROG 5,5 - Meno tignoso del solito. Non riesce a fare tanto filtro in mezzo al campo.

Artur IONITA 5 - Anche lui poco ispirato. Sia in fase difensiva che in fase di proposta di gioco. (dal 68' Valter BIRSA 5,5 - Dà poco di più all'attacco di Zenga).

Charalampos LYKOGIANNIS 5,5 - Sempre presente sui calci piazzati, ma questa volta non spinge come al suo solito sulla fascia.

Radja NAINGGOLAN 6 - Finché è stato in campo si è fatto comunque vedere con qualche verticalizzazione interessante. (dal 30' Daniele RAGATZU 6 - Ha una grande occasione nel primo tempo, ma non trova la porta. Niente di eccezionale comunque).

João PEDRO 5 - Come contro la Fiorentina ha fatto davvero pochissimo. Sarà finita la benzina, ma non è più lo João Pedro che conoscevamo. Inconcludente in attacco, non aziona neanche i compagni.(dall'84' Gastón PEREIRO sv - Poco tempo a disposizione anche se ci prova poco).

Giovanni SIMEONE 5,5 - Solita voglia, ma la porta non la vede.

All. Walter ZENGA 6 - L'infortunio di Nainggolan rovina i suoi piani, ma nelle ultime due gare è mancato qualcosa al solito Cagliari.

Le pagelle del Lecce

Vasconcelos GABRIEL 6,5 - Dà sicurezza al reparto difensivo. E non sempre è successo durante la stagione: bravo.

Giulio DONATI 6 - Non lo si vede quasi mai raggiungere il fondo, ma fa buona guardia su Lykogiannis e non solo.

Fabio LUCIONI 7 - Un bel + all'ex difensore del Benevento che guida egregiamente la difesa salentina che riesce a non subire gol alla Sardegna Arena. Un punto che fa brodo, bisogna capire se servirà nella corsa salvezza.

Nehuén PAZ 6,5 - Qualche intervento a vuoto, ma nel complesso se la cava anche grazie alla guida del compagno di reparto Lucioni.

Marco CALDERONI 6 - Fa grande fatica su Nandez, cerca di stare al suo ritmo. (dal 40' Andrea RISPOLI 6 - C'era un po' di preoccupazione, entrando a freddo e con un cliente difficile come Nandez, ma si difende bene).

Marco MANCOSU 6 - Partita eccellente da parte di Mancosu che si rende spesso e volentieri pericoloso e imposta direttamente diverse azioni. Parliamo di un 7/7,5 volendo, ma il voto corretto è il 6. Perché? A causa di un clamoroso palo colpito, da due passi, nella ripresa.

Jacopo PETRICCIONE 6 - Ha la responsabilità di far gioco e lui ci mette grande impegno. Forse un po' troppo lento il giro palla nel primo tempo. (dal 74' Alessandro DEIOLA 6 - Ci mette più dinamismo e più fisico nel finale).

Antonin BARAK 6,5 - Sempre nel vivo dell'azione. Il Lecce ha fatto benissimo a trattenerlo fino alla fine della stagione.

Filippo FALCO 6 - È sempre un pericolo per la retroguardia avversaria. Ha anche un'occasione per segnare, ma Cragno gli dice di no. (dal 32' Diego FARIAS 5 - Le occasioni le ha, e diverse, per segnare, ma le fallisce da buonissima posizione).

Riccardo SAPONARA 6,5 - Si sbatte a destra e sinistra, è sicuramente il più pericoloso dei suoi.

Khouma BABACAR 5 - Si mette a disposizione dei compagni e partecipa sempre, attivamente, nelle azioni offensive del Lecce. Ma non possiamo dimenticare il palo pieno colpito a due passi dalla linea di porta. (dal 74' Zan MAJER sv - Poco utilizzato nel finale).

All. Fabio LIVERANI 6 - Il Lecce costruisce le occasioni migliori, ma non trova il successo. Deve fare a meno anche di due pedine fondamentali già nel primo tempo. Fa quel che può.

